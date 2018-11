Mehr als 200 machen beim Martins-Umzug mit

Bassum - Die Geschichte des heiligen Martin war Inhalt einer kurzen Andacht, die Pastor Wiardus Straatmann am Martinstag zum traditionellen Martinsumzug in der Bassumer Stiftskirche gehalten hat.

Da wie erwartet vornehmlich Kinder gekommen waren, illustrierte Straatmann seine Worte mit bunten und interessanten Bildern, sodass es nicht nur etwas zu hören, sondern auch zu sehen gab. Schließlich ging es hinaus in die Dunkelheit, zwei Tage vor dem eigentlichen Martinstag. Zunächst versammelte man sich zu einem Gruppenfoto mit dem Ritter St. Martin (Pascal Timner, 11 Jahre alt, auf seinem Schimmel Apollo) sowie Andrea Timner mit ihrem Pferd Rico als Martins Gefolge. Im Anschluss machte sich die Gruppe langsam auf den Weg zum Klinikum, mit vielen bunten Laternen in Fackel-Begleitung von Mitgliedern der Bassumer Jugendfeuerwehr und zwei Feuerwehrfahrzeugen. Dort haben die Kinder, auf dem Akkordeon begleitet von Kreiskantor Ralf Wosch, für die Kranken das Lied „Weißt du wie viel Sternlein stehen“ gesungen, bevor es weiter zur katholischen Kirche St. Ansgar in die Mittelstraße ging. Dort gab es einen Imbiss mit Martinsbrötchen und Getränken. - bbk