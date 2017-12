Ingo Appelt kennt auf Stelter-Feier keine Tabus

Ingo Appelt trat als Überraschungsgast auf der Weihnachtsfeier der Stelter Zahnradfabrik in Neubruchhausen auf.

Neubruchhausen - Von Ulf Kaack. Es war ein Überraschungsgast aus der Comedy-Branche angekündigt für die Weihnachtsfeier der Stelter Zahnradfabrik aus Bassum. Die Geheimhaltung funktionierte bestens und noch nach dem Essen rätselten die rund 300 Mitarbeiter auf dem Saal vom Gasthaus Zur Post, welcher Humorist gleich zur allgemeinen Erheiterung die Bühne erklimmen würde. Bernd Stelter stand aus naheliegenden Gründen ganz oben im Ranking der Belegschaft, die aber keinesfalls enttäuscht war, als stattdessen Ingo Appelt das Mikrofon ergriff.

Diese Rezension der Performance auf bildungsbürgerliches Normalniveau upzugraden, ist angesichts der messerscharfen Verbalattacken weder möglich, noch angebracht. Ingo Appelt selbst kündigte sich als „alte Drecksau“ an. Eine Klassifizierung, die sich schon nach wenigen Minuten als Untertreibung herausstellen sollte.

Appelt gilt als Hardcore-Comedian, der keinerlei Tabus kennt. Oftmals unter der Gürtellinie unterwegs, scheut er vor keiner Beleidigung zurück. Seit über zwei Jahrzehnten hat der Ruhrpottler mit diesem humoristischen Konzept Erfolg – mit eigenen Fernsehshows, zahlreichen TV-Auftritten, Tonträgern und ausverkauften Tourneen.

„Testosterongesteuertes Sicherheitsrisiko in Person“

Die Stelter-Mannschaft musste jedenfalls was aushalten können. Leidensfähigkeit auf Mario-Barth-Niveau reichte bei dieser Art von Brachialhumor nicht aus. Ins Zentrum stellte Ingo Appelt die moderne Mann-Frau-Beziehung: „Einst war der Mann der König der Menschheit, heute ist er ein testosterongesteuertes Sicherheitsrisiko in Person – von seiner Frau nur geduldet, weil Vibratoren keinen Rasen mähen können. In allen Disziplinen wird er zudem überholt. Ob im Kanzleramt, im Haushalt oder bei der Familienplanung. Der Mann, einst stolzer König der Menschheit, ist herabgestiegen zum Sitzpinkler und nutzlosem Geburtsbeisitzer“, bilanzierte das Enfant terrible seines Genres. „Das ehemalige Flaggschiff der Evolution ist heute chronisch untervögelt. Für Frauen gilt: Lieber shoppen als poppen – für Männer: Besser nicht erigieren, als falsch zu erigieren.“

Vom zotigsten Kalauer bis hin zum geistreichen Wortwitz

Doch auch mit „Bundesmutti Angie“ ging der Entertainer hart ins Gericht, ebenso mit diversen gesellschaftlichen Randgruppen sowie Kollegen aus der Unterhaltungsbranche – allen voran Til Schweiger und Herbert Grönemeyer.

Als ihm einst Peter Maffay nach einer verbalen Entgleisung wütend an die Gurgel wollte, setzte der Comedian auf Deeskalierung: „Diese Rumänen sind schnell beim Abstechen – das weiß man von der Spargelernte.“

Das Repertoire von Ingo Appelt reichte inNeubruchhausen vom zotigsten Kalauer bis hin zum geistreichen Wortwitz. Sein Fundus an Anekdoten, Anspielungen und Fäkalbildern mutete dabei grenzenlos an. Er kannte keinerlei Berührungsängste, und selbst die bog er hinweg über die Schmerzgrenze. Dies war wahrlich kein Abend für Schöngeister, für Liebhaber des schwarzen Extremhumors hingegen schon. Und das waren die Bassumer Metallbauer nahezu durch die Bank, was durch grölendes Gelächter und lang anhaltenden Applaus hinreichend fundamentiert wurde.