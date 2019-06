Mehr als 4000 Euro nach „Neubruchhausen läuft“

70 Teilnehmer am Sonntag auf der 700-Meter-Strecke / Benefiz-Runden und Spenden für guten Zweck

+ Gelassenheit vor dem Start in Neubruchhausen. Foto: Büntemeyer

Neubruchhausen - Von Heiner Büntemeyer. „Neubruchhausen läuft“ hieß am Sonntag die Benefiz-Veranstaltung aller Vereine und Organisationen. Und Neubruchhausen ist gelaufen – und wie! Organisatorin Julia Hänjes hatte am frühen Nachmittag ein vorläufiges Endergebnis errechnet: Rund 4100 Euro wurden von 70 Teilnehmern erlaufen. Hinzu kommt noch der Überschuss aus dem Kuchen- und Getränkeverkauf sowie die Geldspenden, die an alle Vereine gleichmäßig verteilt werden.