Mehr als 1 000 Anfragen geklärt

Bassum - Mehr als 1 000 Anfragen in 2016 telefonisch geklärt – und es werden immer mehr – hat die Seniorenberatungsstelle Bassum. Das und mehr betont Heimke Möhlenhof im Jahresbericht. Als Beauftragte für die Weiterentwicklung altersgerechter Stadtentwicklung sprach sie jüngst im Ratsausschuss für Soziales und Familie.

Allen voran steht Ursel Born. Sie leitet und unterstützt die Seniorenberatungsstelle, die monatliche Vorträge rund ums Thema Altern anbietet, mit 25 Wochenstunden. Dort wurden laut Möhlenhoff im vergangenen Jahr 192 Beratungen (plus 68 Prozent gegenüber 2015) durchgeführt. Die Beratungen erstreckten sich beispielsweise über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen.

1059 (plus 47 Prozent) Anfragen konnten außerdem telefonisch geklärt werden. In 103 Fällen (plus 140 Prozent) wurde häusliche Beratung beziehungsweise Hilfe geleistet. Es sei ein stetiger Zuwachs an Beratungsbedarf, besonders bei Beratungen zu Hause, zu erkennen, so Möhlenhof.

Bassum ist in Kooperation mit Twistringen ein Senioren- und Pflegestützpunkt. Das bedeutet unter anderem, dass dort die Vermittlung von Gesellschaftern sowie die Ausbildung von Seniorenbegleitern durchgeführt werden können. Im vergangenen Jahr fanden in Zusammenarbeit mit anderen Pflegestützpunkten und der Volkshochschule drei Kurse für Seniorenbegleiter und Gesellschafter statt.

Damit stehen derzeit 27 ehrenamtliche Gesellschafterinnen und ein Gesllschafter zur Verfügung, die 2016 27 mal vermittelt werden konnten. Die Gesellschafter treffen sich außerdem einmal monatlich zum fachlichen Austausch, entweder in Bassum oder Twistringen.

Rückblickend berichtete Möhlenhof neben weiteren Veranstaltungen von einem Fahrsicherheitstraining in Zusammenarbeit mit Polizei und Verkehrswacht für Senioren auf dem Gelände der Kartbahn und in der Stadt.

Desweiteren waren Vereine und Verbände an vier Nachmittagen eingeladen, sich über Sturzprophylaxe zu informieren. Vertreter der Sozialverbände Bassum, Neubruchhausen und Bramstedt, vom DRK sowie von Schützenvereinen erhielten dabei umfangreiches Material, um ihre Mitgliedern entsprechend vor Stürzen zu bewahren.

Weiterhin bietet die Beratungsstelle Veranstaltungen zur Weiterbildung und Unterstützung von Senioren und deren Angehörigen an. Einmal wöchentlich wird ein Englisch-Konversationskurs mit rund zehn Personen veranstaltet, die Rheuma-Liga bietet Stuhl- und Hockergymnastik an. Jeden dritten Mittwoch gibt es einen Kaffeenachmittag für pflegende Angehörige. In gemütlicher Runde können große und kleine Probleme besprochen werden.