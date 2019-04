Alpakas: Meditationstrainer auf vier Beinen

Hallstedt - Von Frauke Albrecht. Manche machen Yoga, andere lesen ein Buch, hören Musik oder setzen sich aufs Fahrrad. Dominik Neisser und Nadja Jaißle aus Hallstedt sehen ihren Alpakas beim Grasen auf der Weide zu, wenn sie sich entspannen wollen. Ab und an gehen sie auch mit ihnen spazieren. „Es gibt nichts Besseres, um zu sich selbst zu kommen“, schwärmt Neisser. Denn die Tiere fordern vom Menschen nur eine Sache: Achtsamkeit.

Wer sich darauf nicht einlassen kann, hat ein Problem, weiß Neisser und kann sich ein Schmunzeln kaum verkneifen. Ihm fällt sein eigener erster Spaziergang mit den Tieren ein. „Jasper blieb nach einem Kilometer einfach stehen und wollte nicht weiter.“ Fünf Minuten vergingen – keine Reaktion. Zehn Minuten. Weder Zureden half, noch Ziehen am Halfter. Nach 15 Minuten ging Neisser auf die Knie und versuchte den Vierfüßlergang. Irgendwann setzte sich Jasper in Bewegung. Neisser: „Die merken sofort, wenn man unter Stress steht oder nicht bei der Sache ist.“ Das Prinzip sei einfach, es gehe darum, das Tier nicht zu dominieren.

„Bei so einem Spaziergang lernt man das Alpaka und die Natur auf eine ganz besondere Weise kennen“, schwärmt der Osteopath. Aus seiner beruflichen Erfahrung weiß er, dass genau das viele Menschen suchen. Und so hatten er und seine Frau die Idee, Erlebniszeiten mit Alpakas anzubieten. „Wir wollen unser Hobby teilen“, so Neisser.

In den vergangenen eineinhalb Jahren haben die beiden die Tiere kennen- und schätzengelernt. „Es gibt keine besseren Meditationstrainer. Ich setzte mich jeden Morgen zu ihnen auf die Weide und genieße ihre Nähe.“ Alpakas lassen sich nicht gerne Anfassen. „Es sind keine Kuscheltiere, auch wenn sie so aussehen“, weiß Nadja Jaißle. Die Tiere seien neugierig und aufmerksam, mögen aber nicht so gerne Körperkontakt. „Sie betreiben selbst keine Fellpflege. Das Muttertier schleckt Neugeborene auch nicht ab,“ nennt Neisser einige Eigenarten der Tiere. Wenn Alpakas jemanden näherkommen möchten, dann geben sie ihm einen Nasenstüber. „So wie ihn jetzt unsere Katze Tella bekommt – sie riechen“, sagt Neisser und deutet auf das ungleiche Paar in einiger Entfernung hin. Pablo, der kleinste und jüngste der Herde, nähert sich behutsam einer schwarzen Samtpfote, schiebt den Kopf vor und schnuppert. Tella antwortet mit einem kurzen Pfotenhieb und verzieht sich. Pablo trottet hinterher. „Die sind von unseren Katzen fasziniert“, grinst Neisser.

Idee für Alpakas kam vor zwei Jahren

Er kam vor gut zwei Jahren auf die Idee, Alpakas zu halten – zusätzlich zu den Hunden, Katzen und den Lauf-Enten. „Unser Pony war gestorben. Wir hatten die Weide und wollten einfach mal was anderes machen“, erzählt er. Durch Zufall hörte er von einer Frau, die Alpakas züchtet und tierbegleitete Naturtherapie anbietet. Neisser machte dort eine Ausbildung und war begeistert.

Die ersten beiden Huacayas, wie die Alpaka-Rasse genannt wird, waren Hugo und Jasper. „Beide waren bereits an Menschen gewöhnt und zahm“, berichtet Jaißle. Später kamen Huabibi und Pablo hinzu. Ostern wird ein fünftes Tier erwartet. Dann ist die Herde fürs Erste komplett.

Jedes der Alpakas hat einen eigenen Charakter, stellt Neisser die Gruppe vor: „Hugo ist meistens derjenige, der als erster kommt. Er jammert ganz gerne mal, ist aber auch der, der die anderen dominiert. Jasper ist der Unbestechlichste von allen. Er lässt sich auch nicht mit Futter locken, wenn er nicht mag. Huabibi ist selbstzufrieden und kindlich, Pablo ist sehr neugierig.“

Wer die Tiere kennenlernen möchte, kann sich in der Praxis von Neisser und Jaißle melden. Ein Spaziergang dauert etwa zwei Stunden, inklusive Picknick, und kostet 30 Euro. Wer mag, kann danach noch im Tipi sitzen und dem Müßiggang frönen. „Nichtstun will gelernt sein“, so Neisser.

Kontakt

www.heilpraxis-bassum.de