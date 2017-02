13 Medaillen und mehrere Rekorde

Bassum - Bei den jüngst ausgetragenen Wettkämpfen des DLRG-Bezirks Oldenburger Land/Diepholz im Wildeshauser Krandelbad sicherten sich die Bassumer Rettungsschwimmer 13 Medaillen und brachen diverse Zeitrekorde.

Mit Finja Nienaber stellt die Bassumer Ortsgruppe auch in diesem Jahr die Bezirksmeisterin in der Altersklasse (AK) „13/14 weiblich“. Damit qualifizierte sie sich direkt für die Landesmeisterschaften in Nordhorn, wo sie Ende April auch ihren Titel als „schnellste Retterin Niedersachsens“ verteidigen will.

Auch die Bronzemedaille in dieser Wertung ging nach Bassum: Jana Deiermann konnte sich als Drittschnellste das Podium mit ihrer Vereinskameradin teilen. Was Finja und Jana in der Einzelwertung leisteten, konnten sie am Nachmittag mit ihrer Mannschaft wiederholen: Zusammen mit Michelle Blanke, Stephanie Kothrade und Saskia Petri ließen sie ihre Konkurrentinnen hinter sich und griffen nach Gold.

In der Einzelwertung der AK „17/18 weiblich“ holte Anne Frenken die Silbermedaille. Am Nachmittag unterstützte Frenken zudem die gleichaltrige, männliche Mannschaft, bestehend aus Marc Blüml, Jan Wührmann, Moritz Doose und Roman Meyer. Zusammen belegten sie ebenfalls Platz 2.

Besonders hart ging es in der Mannschaftswertung der Königsklasse, der offenen AK, zu. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren lag das Feld so nah zusammen, dass nur wenige Punkte über Sieg oder Niederlage entschieden. Am Ende sprang für die AK „offen weiblich“ ein fünfter und für ihre männlichen Altersgenossen ein vierter Platz heraus.

Wie gewohnt stark schnitten die Bassumer auch in den höheren Altersklassen ab: In der Einzelwertung der AK „55“ sicherte sich Katharina Frenken den ersten und Karin Holtorf den zweiten Platz. Klaus Krüger holte Silber (AK „40 männlich“).

Jeweils Gold erschwamm die AK 100 weiblich (Carina Verhoeven, Jennifer Drescher, Carmen Schmeyer, Kim Holtorf und Nina Jeppesen) sowie die AK „170 weiblich“ (Katharina Frenken, Ute Matzen, Sylvia Wolff, Kirsten Strohmeyer und Sabine Kayser).