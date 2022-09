Mitstreiter willkommen: Mauritiusmännerkreis in Bassum startet wieder

Von: Ute Schiermeyer

Wollen den Mauritiuskreis für Männer wieder ins Leben rufen: Thomas Neumann, Georg Vogt, Hermann Köhnenkamp (v.r.) und Herbert Köhler (nicht im Bild). Unterstützt werden sie dabei vom Bassumer Küster Heino Raven (links). © Schiermeyer

Am 6. Oktober ist es so weit: Der Mauritiusmännerkreis in Bassum wird nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause wiederbelebt. Dafür werden ab sofort neue Mitstreiter gesucht.

Bassum – Das Rosinenbrot ist schon bestellt. Denn Rosinenbrot mit Butter und Honig hat Tradition beim Treffen des Mauritiuskreises in Bassum. Der Männerkreis, der seit mehr als 30 Jahren besteht und zuletzt zwei Jahre ruhte, soll am Donnerstag, 6. Oktober, wiederbelebt werden. Ein neues Organisationsteam lädt in das evangelische Gemeindehaus auf dem Stiftshügel ein.

Männerkreis trifft sich wieder: Pause durch Pandemie und Fortgang des Pastors

Als einer der wenigen Männerkreise im Kirchenkreis Syke-Hoya wurde der Mauritiuskreis Ende der 80er-Jahre von Pastor Heinfried König ins Leben gerufen. Ab 1992 leitete der Bassumer Pastor Winfried Pusch jahrzehntelang das Treffen, das regelmäßig von etwa 30 Männern besucht wurde. „Winfried Pusch hat sich in den vergangen 30 Jahren immer wieder etwas einfallen lassen, um den Herren einen kurzweiligen Nachmittag zu gestalten“, berichtet Georg Vogt, Kirchenvorstandsmitglied aus Bassum. Es wurden regelmäßig Vorträge zu interessanten Themen gehalten. Auch Firmenbesuche, ein Kohl- und Pinkelgang und eine Spargeltour gehörten zum Männertreffen.

Durch die Pandemie und den Fortgang von Winfried Pusch pausierte der Mauritiuskreis. Jetzt kommen Ehemalige, christlich orientierte und engagierte Männer aus der Gemeinde und dem Umfeld zusammen, um dieses Treffen wieder aufleben zu lassen. Die Organisation haben vorerst Georg Vogt, Hermann Köhnenkamp, Thomas Neumann und Herbert Köhler (Pastor in Ruhestand) übernommen. Unterstützt werden sie vom Küster Heino Raven.

Immer am ersten Donnerstag: Treffen des Mauritiusmännerkreises kommen monatlich zusammen

Das Zusammensein ist monatlich, immer am ersten Donnerstag, von 15 bis 17 Uhr geplant. Das Treffen beginnt immer mit einer kurzen Andacht und einer Kaffeetafel. Zu dieser gehören traditionell köstliches Rosinenbrot vom heimischen Bäcker mit Butter und Honig aus der Region. Im Anschluss werden interessante Vorträge, zu ansprechenden und aktuellen Themen gehalten. Vor dem Ende wird im Mauritiuskreis ein Schlussgebet gehalten. „Was mich zu Anfang echt beeindruckt hat, war, wenn am Ende 30 gestandene Männer mit lauter Stimme zusammen das ,Vater unser‘ beteten“, erinnert sich Thomas Neumann, der als Freund von Winfried Pusch zum Mauritiuskreis stieß.

Hermann Köhnenkamp war vom Anfang an beim Mauritiuskreis dabei. Er wurde, wie auch Georg Vogt, in den vergangenen zwei Jahren oft auf den Kreis angesprochen. „Wir wurden oft gefragt, wann wir uns wieder treffen können“, erzählt der Bassumer. Darum werde der Kreis nun endlich wieder ins Leben gerufen. „Wir hoffen, dass auch noch neue Männer dazu kommen. Alle aus Bassum und der Umgebung sind eingeladen.“ Die Konfession spiele übrigens keine Rolle, betonen die Männer aus dem Team.

Das erste neue Treffen geht am Donnerstag, 6. Oktober im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde vonstatten. Es wird einen Vortrag über die Stiftskirche St. Mauritius und St. Viktor in Bassum von der zertifizierten Kirchenführerin Waltraud Israel geben. Das Orga-Team freut sich auf eine rege Teilnahme und einen Neustart mit vielen interessierten Männern.