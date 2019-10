„Manche haben sogar geweint“

Esther Vorwerk bringt am Freitag das Theaterstück „Und auch so bitterkalt“ auf die Bühne

+ Esther Vorwerk freut sich auf den Auftritt. Foto: Vorwerk

Bassum – Mit „Und auch so bitterkalt“ holen der Verein „Change my way“, der sich um essgestörte Jugendliche kümmert und das Familienzentrum der Stadt Bassum ein besonderes Theaterstück auf die Kulturbühne. Am Freitag um 19 Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich das Figurentheater vom Laboratorium aus Oldenburg anzuschauen. Esther Vorwerk ist Theatermacherin und wird ganz alleine auf der Bühne die verschiedenen Protagonisten zum Leben erwecken. Im Gespräch erzählt sie, was dieses Stück für sie so besonders macht und wo die Herausforderung im Figurentheater liegt. Die Fragen stellte Julia Kreykenbohm.