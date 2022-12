Bassumer Arzt für Cannabis-Legalisierung: „Pfeifchen am Wochenende“ unbedenklich

Dr. Christoph Lanzendörfer, Allgemein- und Substitutionsmediziner aus Bassum. © ls

Der Bassumer Allgemein- und Substitutionsmediziner Dr. Christoph Lanzendörfer spricht im Interview über die mögliche Cannabis-Legalisierung.

Bassum – „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Dadurch wird die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet.“ So hat es die Ampel-Regierung in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten. Noch gibt es das Gesetz nicht, Ende Oktober hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach aber Eckpunkte vorgestellt, in welcher Form sich die Regierung eine Legalisierung des Rauschmittels vorstellen könnte. Unser Podcast-Redakteur Luka Spahr hat den Bassumer Allgemein- und Substitutionsmediziner Dr. Christoph Lanzendörfer zu Cannabis befragt. Eine verkürzte Form des Gesprächs können Sie an dieser Stelle nachlesen oder direkt den Podcast hören.

Heute wollen wir auf den medizinischen Aspekt gucken und auf das Thema Cannabis-Legalisierung und ich hab gedacht, da muss man zu Beginn erst mal zwei Begriffe klären, die man recht häufig hört, nämlich CBD und THC. Vielleicht können Sie das einmal kurz erklären.

In einem Satz: Es sind die beiden Wirkstoffe von Cannabis. Das eine ist das, was wirklich auch so ein bisschen schönes Gefühl macht, das THC. Das andere CBD ist das, was wir nutzen, um bestimmte Schmerzarten zu lindern.

Die Cannabis-Legalisierung ist in Deutschland nicht unumstritten. Was häufiger gesagt wird: Cannabis ist die Einstiegsdroge schlechthin, führt also im weiteren Verlauf zum Konsum von Kokain, Heroin und was es sonst noch alles gibt. Ist da was dran?

Statistisch gesehen komischerweise nicht. Die Einstiegsdroge ist Rauchen. Und Bier, also Alkohol. Wer nie geraucht hat, wird nicht in die Möglichkeit kommen, Cannabis zu nehmen. [...] Cannabis kann man sogar viel mehr sagen, ist so eine Art Sackgasse. Das ist eine Version von Rauschmitteln, bei denen man dann bleibt. Beim Rauchen, Trinken, Heroin, auch beim Koksen hat man andere Situationen, da möchte man mehr.

Müssten wir also in Deutschland eigentlich Alkohol und Tabak verbieten?

Wenn man gerecht sein will: Ja. Jedem seine eigene Sucht, so hieß es ja in den 70er-Jahren. Alkohol ist bei uns ein Kulturgut. Ich könnte mir auch persönlich keinen Abend beim Italiener ohne einen schönen Wein vorstellen, das wäre also für mich eine sehr, sehr große Einschränkung. Das ist das Gleiche beim THC oder beim Cannabis. Wenn man sich am Wochenende ein Pfeifchen reinzieht, zum Entspannen, zum Relaxen, das gibt keine gesundheitlichen Schäden.

Eine große Befürchtung ist ja auch immer, dass Cannabis gerade bei Kindern und Jugendlichen zu großen Problemen führen könnte, weil sie einfach empfindlicher darauf reagieren. Stimmt das?

Ja, das kann man tatsächlich sagen. Deshalb ist ja im Gesetz die Beschränkung auf ein bestimmtes Alter vorgesehen. Die Immunitätssituation, die Lungenreifung, all das ist noch nicht abgeschlossen, und deshalb haben wir da bei Cannabis tatsächlich ein Problem bei Kindern und Jugendlichen.

Was ist dann die Folge, wie kann man sich das vorstellen?

Wir haben Erkrankungen sowohl im Herzmuskel-Aufbau, seltener, sehr häufig aber in der Lunge. Veränderung der Lungenstruktur, die es dann gibt, werden wir da schon bei Kindern oder Jugendlichen früher sehen. Deswegen ist im Gesetz ja auch das Mündigkeitsalter als Vergabealter geplant.

Ein Argument, was man auch häufig hört, was vielleicht auch bei Kindern Thema ist, ist, dass Cannabis auch Auswirkungen auf das Gehirn hat, auf die Entwicklung des Gehirns. Stimmt es, dass Cannabis dumm macht?

Zweifellos. [...] Es macht distanziert, wenn man das also häufiger nimmt. Es distanziert auch vom sozialen Umfeld, das kann man tatsächlich sagen. Dumm ist vielleicht nicht das Wort, das man wissenschaftlich benutzen würde, aber es gibt tatsächlich einen sozialen Rückzug.

Die neue niedersächsische Justizminister Kathrin Wahlmann hat zuletzt durchblicken lassen, dass sie einer Legalisierung von Cannabis skeptisch gegenübersteht. Vor allem der stetig steigende THC-Gehalt in vielen Marihuana-Produkten macht ihr dabei Sorge, weil er Psychosen begünstigen könne. Würden Sie da mitgehen, dass hier eine Gefahr unterschätzt wird und die Legalisierung vielleicht ein falsches Zeichen setzt?

Da muss ich tatsächlich sagen: Da hat meine Parteifreundin die Vorlage nicht gelesen. Es dürfen nur diejenigen Cannabis-Produkte in den Handel kommen, die hier hergestellt und hier überprüft sind. [...]

Glauben Sie denn, dass so eine THC-Obergrenze überhaupt umsetzbar ist, dass man für alle Produkte eine THC-Obergrenze festlegen und vor allem kontrollieren kann?

Müsste möglich sein. Die gibt’s ja nur in bestimmten Läden. Also gibt’s da auch schon eine Kontrolle. Wenn ein Schwarzmarkt daneben noch aufblüht, ja das ist wie in der Prohibition in den USA, natürlich wird dann auch billigster Fusel als Whiskey verkauft. Das muss man dann wissen. Aber das Ziel ist es ja, eine kontrollierte Abgabe zu gewährleisten.

Sie hatten es angedeutet, Cannabis wird heute schon als Medizinprodukt verkauft. In welchen Fällen wird CBD eingesetzt?

Es gibt im Prinzip noch keine weitgehende Leitlinie der Gesellschaften, die CBD vorschlagen. Es wurde immer mit dem neuropathischen Schmerz begründet, wo es helfen soll. So richtig feste Studien haben wir da noch nicht. Man kann es für sich persönlich ohne Absicherung durch irgendwelche Untersuchungsstudien einfach mal ausprobieren bei heftigsten Schmerzen. Und ich weiß, dass es grade beim – das ist auch ein neuropathischer Schmerz – Zosterschmerz, diese fiese Gürtelrose, dass es dort bei einigen sehr gut hilft, aber es ist noch nicht in irgendwelchen Leitlinien aufgenommen worden.

Es wird aktuell in Apotheken verkauft und in speziellen Geschäften. Angenommen, es würde zu einer Legalisierung von Cannabis kommen, wie könnte dann ein Verkauf oder Vertrieb von Cannabis aussehen, sodass er vertretbar wäre?

Da bin ich zu wenig Logistiker, aber im Grunde ist es wie bei jeder Pillenpackung: Haltbarkeitsdatum und eine saubere Verpackung. [...] Es muss sauber, sicher verpackt sein, es muss eine Beschriftung da sein, nach der Rechtsverordnung sollen diese Packungen noch nicht mal „schreienden“ Charakter haben, sondern eigentlich möglichst neutral eingepackt sein, sodass es nicht mal eine Werbewirkung dafür gibt. Ist das alles gewährleistet, davon müssen wir in der staatlichen Organisation ausgehen, glaube ich, hat man die Garantie, dass es wirkt.

Das heißt, Sie würden aber auch sagen, dass Cannabis weiterhin nur in Apotheken oder Spezialgeschäften verkauft werden sollte und nicht im Drogeriemarkt oder Ähnlichem.

Also da sehe ich im Moment noch keine Grundlage. In der Tat sollte es ja schon, weil es ja als Medikament behandelt wird, tatsächlich auch nur dort verkauft werden, wo auch möglicherweise eine Beratung ansteht. [...]

Alles in allem, würden Sie sagen, dass die Cannabis-Legalisierung, so wie sie jetzt geplant ist, ein Fehler ist? Oder kann man das machen?

Nein, einen Fehler würde ich das nicht nennen. Man soll’s tatsächlich machen. Wir haben ja auch mit dem Alkohol sehr liberal gehandelt. [...] Den Entwurf, den wir jetzt vor uns liegen haben, finde ich eigentlich insgesamt gelungen.