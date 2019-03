„Man braucht nur die Leute“

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. 3000 Menschen feiern ausgelassen den Auftritt von Michael Patrick Kelly in Bassum. Zahlreiche Musikfans genießen die Lieder von Albert Hammond und bejubeln Johannes Oerding. Und immer, wenn die Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins Musikveranstaltungen wie diese beobachten, können sie sich auch ein bisschen auf die Schulter klopfen. Die Stars geholt hat zwar Veranstalter Oliver Launer. Doch ein „Zuhause“, einen Ort, an dem sie spielen können, hat ihnen der Verein gegeben – mit finanzieller Unterstützung des Landes.

Die Einweihung der Klosterbachmuschel, die für viele nur noch die Konzert-Muschel ist, war 1999 und stellt für den Verein noch heute einen der Höhepunkte seiner Geschichte dar. Schließlich habe durch sie die Freudenburg als Veranstaltungsort überregionale Aufmerksamkeit erlangt. „Im Vorfeld hat der Verein sich entschieden, mehr im Bereich Kultur zu machen“, erinnert sich Claus Ulbrich vom Vorstandsteam. Diese neue Strömung machte sich auch im Namen bemerkbar, denn 2003 wurde aus dem Verschönerungsverein Bassum der Kultur- und Heimatverein.

Das war der dritte Name, den der Verein bekam. Sein Ziel ist hingegen immer gleich geblieben: etwas für Bassum tun, es schöner und lebenswerter machen.

23 Bassumer waren bei der Gründung des Verschönerungs- und Heimatvereins 1978 in Müllers Bauerndiele dabei. Jetzt, rund 40 Jahre später, sind es knapp 200 Mitglieder, zwei davon Gründungsmitglieder. Die Feier zum runden Geburtstag ist Montag im Vorwerk – allerdings nur für Mitglieder.

„Wir haben eigentlich immer alles geschafft, was wir schaffen wollten“, resümiert Claus Ulbrich vom Vorstandsteam mit Blick auf die vergangenen 40 Jahre. Angefangen vom ehemaligen Zollhaus, für dessen Erhalt sich der Verein stark machte bis hin zur Renovierung des Vorwerks an der Freudenburg 2008/2009, an der er sich beteiligte und der Stadt eine Durchfahrtscheune schenkte, in der nun vier Hotelzimmer untergebracht sind.

Hinzu kommt – neben zahllosen anderen kleinen und großen Projekten – der Bau der Heimatstube, die eigentlich mal ein Kirchgängerhäuschen war. „Es stand bei der Kirche und wir haben es mit der Erlaubnis der Stadt ab- und auf dem Gelände der Freudenburg wieder aufgebaut.“ Inzwischen ist der Sitz des Vereins die beliebteste Location für Paare, die sich in Bassum das Ja-Wort geben wollen. Und für diese möchten die Mitglieder noch mehr tun. „Wir wollen die Terrasse überdachen, damit sie vor dem Regen geschützt sind“, erklärt Schriftführer Volker Malowitz.

Überhaupt denkt der Verein nicht daran, sich auf seinen Projekten auszuruhen. Zwar haben die Mitglieder das Alte Amststubengebäude, das im Volksmund meist nur „das Verlies“ genannt wird, erworben, wieder aufgebaut und neu belebt, doch dabei wollen die Mitglieder es nicht belassen. „Wir könnten uns vorstellen, es für Arbeitsgruppen nutzbar zu machen“, so Malowitz. „Lesungen“, wünscht sich Ulrike Meinheit. Außerdem soll die Tribüne um eine Reihe erweitert und die Lampen erneuert werden. Kurz gesagt: Langweilig wird dem Verein bestimmt nicht.

Sehr stolz ist er auf seine fleißige Ü60-Gruppe, die sich seit 2010 einmal im Monat hingebungsvoll um das Gelände der Freudenburg kümmert. „Das ist schon enorm“, findet Ulbrich. Ebenso sehr liegt dem Verein seine Wandergruppe am Herzen, die von Hermuth Stühring, einem der beiden noch aktiven Gründungsmitglieder, ins Leben gerufen wurde und der „noch keine Tour ausgelassen“ habe, so Ulbrich.

„Man kann viel machen“, findet der Vorsitzende. „Man braucht nur die Leute.“ Und genau das soll künftig mehr in den Fokus rücken. „Wir brauchen junge Leute, die uns unterstützen. Wir möchten schon die Kinder für Bassum begeistern.“ Wie genau das passieren soll, ist noch nicht raus, aber „wir müssen uns auf jeden Fall etwas einfallen lassen“, erklärt Ulbrich.

Grundsätzlich freut sich der Verein jedoch über jedes neue Mitglied, egal wie alt es ist. Doch besonders ein versierter Plattsnacker wäre sehr willkommen, denn „wir mussten vor zwei Jahren unsere plattdeutsche Gruppe aufgeben, die sich in der Heimatstube getroffen hat“, bedauert Ulbrich. Jetzt wird händeringend ein neuer Leiter gesucht. „Er soll natürlich Platt sprechen und vor allem Lust haben, die Gruppe zu betreuen. Der Verein wird ihn dabei selbstverständlich unterstützen.“