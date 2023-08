Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln sind Wetter-Gewinner, Getreide eher Verlierer

Von: Gregor Hühne

Verregneter Sommer: Die dauerhafte Nässe wird zur Belastung für einige Landwirte. Doch nicht alle machen sich Sorgen über das Wetter.

Erst Sonne satt, dann Regen nass. Doch was heißt hier Wetterkapriolen? „Es ist einfach konstant nass“, attestiert Christoph Klomburg, Vorsitzender des Landvolks Niedersachsen, Kreisverband Mittelweser. „Für die gesamte Ernteabwicklung ist das nicht nur frustrierend, sondern kostet auch Qualität, Ertrag und Nerven.“

Landkreis Diepholz – Nach der Gerste-Ernte begann der Wetter-Umschwung. „Fast zwei Wochen lang Regen mit richtig Menge, das hatten wir sonst in einem Monat nicht“, sagt Klomburg. Das ist ein Problem für Weizen, Raps, Roggen und Triticale (Kreuzung aus Weizen und Roggen, Anm.d.Red.). Weil die Sonne fehlt und Nässe da ist, könnten sich nun Pilze breitmachen. Ein weiteres Problem ist, wenn sich das Getreide langsam neigt. „Wenn es wie gewalzt auf dem Boden liegt, dann ist es ganz verloren“, so der Fachmann.

Zu einem weiteren Problem werde die Verfügbarkeit von Mähdreschern, berichtet Klomburg. Nicht jeder habe einen. „Die Nerven bei Ackerbauern liegen blank“, sagt er. Wenn es wieder trocken ist und losgeht, geraten die ins Hintertreffen, die nicht sofort Zugriff haben. Das Getreide sei noch nass beim Dreschen und muss im Nachhinein getrocknet werden. Landwirte nehmen nun – trotz der Energiepreise – vermehrt zusätzliche Trocknungskosten in Kauf, statt die Gefahr, die Ernte durch das Wetter komplett zu verlieren.

Landwirte sind irgendwann die Hände gebunden

Dabei seien den Landwirten irgendwann die Hände gebunden: „Wir können auf verschiedene Bodenarten reagieren, aber auf das Wetter nicht. Wenn es regnet, dann regnet es.“ Klomburg empfiehlt daher, sich breit aufzustellen: die Fruchtfolge und den Anbau verschiedener Anbausorten. „Jetzt seien die froh, die viel Gerste hatten“, so Klomburg. Es gebe aber auch Gewinner durch das Regenwetter: Mais, Zuckerrübe und Kartoffeln gediehen prächtig, Getreide dagegen zähle in diesem Jahr eher zu den Verlierern.

„Die Erdbeerernte geht allmählich zu Ende“, heißt es bei Walter Nüstedts „Pflücknachrichten“. Sein Erdbeerhof in Bassum nimmt den Regen gelassen, die Saison ist praktisch zu Ende. „Wäre der Regen vor vier Wochen gekommen, hätten wir Probleme gehabt“, sagt Nüstedt.

Doch auch der Landwirt beurteilt die Regenmenge als „absolut außergewöhnlich“. So habe es in Bassum „fast genau 160 Milliliter im Juli“ geregnet. Der Schnitt der vergangenen zehn Jahre liegt bei 65 Millilitern. „Da war auch etwas mehr und auch mal kaum Regen dabei.“ Ungewöhnlich sei, dass das Wetter im August nahtlos an den Vormonat anknüpft. „Wir liegen jetzt schon mit 70 Millilitern Regen in den ersten drei Tagen über der durchschnittlichen Monatsmenge im August“, berichtet Nüstedt.

Regen stört bei der Arbeit

„Der Regen: Bei der Arbeit stört er, aber für die Arbeit brauchen wir ihn auch“, sagt der Landwirt. Ärgerlich seien die ständigen Pausen. „Wir nehmen uns was vor, dann kommt das Gewitter und wir müssen aufhören und warten.“ Das sei nervig und mit Stress verbunden. Echte Probleme durch den Regen gebe es eher beim Getreide, so Nüstedt. Das betreffe seinen Hof nicht, wo vor allem Erdbeeren und Bohnen geerntet werden.

Wenn es einen halben Tag nicht geregnet hat, könne er schon wieder arbeiten. Oben nehmen die Böden das Wasser schnell auf. „Es ist immer noch so, dass die Böden weiter unten trocken sind“, sagt Nüstedt. Aber: „Sie werden bei mir nie ein Stöhnen über das Wetter vernehmen. Das können wir eh nicht ändern.“