„Dem Mais ist heiß“

Neubruchhauser Ernteumzug mit 15 Mottowagen und Blumenkindern durchs Dorf

+ Das Insektensterben thematisierte die sogenannte „Selbsthilfegruppe Neubruchhausen“ mit ihrem Bienenwagen. Foto: Ute Schiermeyer

Neubruchhausen - Von Ute Schiermeyer. Bei strahlendem Sonnenschein zog am Sonnabendnachmittag der farbenprächtige Ernteumzug durch Neubruchhausen. Angeführt von der Ortsfeuerwehr tuckerte der Treck durch die Straßen des Ortes und wurde von Zuschauern am Straßenrand bejubelt. Die Teilnehmer des Umzuges dankten, in dem sie Bonbons von ihren Wagen warfen. So führte der Umzug zunächst einmal quer durch Neubruchhausen vom Sportplatz bis zur Schewen Kämpe zum Erntekönigspaar Anja und Wilhelm Alfke.