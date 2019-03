Maik Bandorski ist der neue Chef der WIR

+ Hans-Joachim Günther (vorne rechts), gratuliert seinem Nachfolger Maik Bandorski. Weiterhin im Vorstand sind Berthold Kollschen (von links), Christian Porsch, Jutta Neumann, Dennis Heuermann und Holger Katzke. Foto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Nur knapp eine Stunde nachdem die Jahreshauptversammlung der Wirtschafts- und Interessengemeinschaft Region Bassum begonnen hatte, stand fest, wer Hans-Joachim Günther als Vorsitzenden beerben wird: Geschlossen wählten die Mitglieder, die sich im Gasthaus Freye in Osterbinde eingefunden hatten, Maik Bandorski. Der Filialleiter der Volksbank Bassum, der seit 2013 Schriftführer der WIR war, hatte zuvor Günthers Arbeit in einer Rede gewürdigt und sich in einer kleinen Ansprache vorgestellt.