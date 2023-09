Mahnwache für den Lehrermangel vor dem Bassumer Bahnhof

+ © Florian Adolph „Gute und nachhaltige Bildungsfinanzierung“ und „Attraktive Arbeitsbedingungen“, fordert die GEW auf ihrem Plakat unter anderem. © Florian Adolph

Die GEW will durch die Aktion die Menschen auf ihre Forderungen für bessere Lern- und Lehrbedingungen aufmerksam machen.

Bassum – „Mehr Studienplätze“, „Kleinere Klassen“ – ihre Forderungen für bessere Lern- und Lehrbedingungen in Schulen haben die Mitglieder der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit Kreide auf den Gehweg vor dem Bassumer Bahnhof geschrieben. Dort hielten sie am Mittwoch bei brütender Hitze ihre Mahnwache, verteilten an ihrem Stand Flyer und sprachen vorbeigehende Menschen an, um auf die Situation von Schülern und Lehrkräften aufmerksam zu machen.

Eingeladen waren Lehrer, Schüler- und Elternvertreter. Der siebzehnjährige Kreisschülersprecher Robin Heimbucher hielt eine Rede, in der er seinen Sorgen um den Lehrermangel und den daraus resultierenden überlasteten Lehrkräften, zu großen Schulklassen und der fehlenden individuellen Betreuung der Schüler Luft machte. Er lieferte auch ein Beispiel: „Alleine heute habe ich keinen Unterricht aufgrund von Krankheit und Ausfall der Lehrkräfte“, sagte er.

Zu den Forderungen aus ihrem 15-Punkte-Programm gehört auch eine gerechte Bezahlung für alle Lehrer, sagte die GEW-Kreisvorsitzende Katharina Warrelmann. „Wir kämpfen auch intensiv für die Inklusion der Kinder“, sagte sie. Alle Forderungen seien auf der Webseite der GEW zu finden.