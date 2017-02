Mädchen-Schlepper mit Sympathie-Faktor

Wedehorn - Von Ulf Kaack. Oldtimer sind Männersache, erst recht wenn es um grobschlächtige Ackerschlepper geht. Die Rolle der Frauen beschränkt sich dabei auf das Wenden der Nackensteaks auf dem Schwenkgrill bei den Treckertreffen im Sommer. Soweit das Klischee. Das lässt Beatrice Meyer für sich aber nicht gelten: Sie besitzt einen 1955 gebauten, knallroten Fahr D 90 H, den sie hegt und pflegt. Und zu dem sie eine ganz besondere Verbindung hat.

Die 32-Jährige liebt das Landleben, ist auf einem Bauernhof in Binghausen großgeworden. Dort lebte auch ihr Großvater, überall als „Teggen August“ bekannt. Der hatte sich 1956 einen nagelneuen Fahr-Traktor bestellt. Direkt aus dem Werk im baden-württembergischen Gottmadingen wurde er per Bahn nach Twistringen geliefert.

„Der Fahr war Opas ein und alles“, erinnert sich Beatrice Meyer. „Ständig war er am Wienern, war mit der Ölkanne zugange und hat alles abgeschmiert. Das führte so weit, dass sich die Radmuttern während der Fahrt lösten, weil sie zu stark gefettet waren.“

„Teggen August“ setzte seinen Trecker nicht nur im landwirtschaftlichen Nebenerwerb ein. Er hatte in Binghausen auch einen Kolonialwarenladen und belieferte seine Kunden direkt an der Haustür. Dann zog der Fahr einen Anhänger mit Lebensmitteln und allem was man damals so brauchte im Haushalt. Zuvor hatte er seine Touren mit Pferd und Wagen absolviert. In den ersten Jahren nach dem Krieg spannte er sogar den Hofhund vor den Karren.

„Selbst zur Kirche ist er im Winter mit dem Trecker gefahren, wenn im hohen Schnee das Auto nicht mehr durchkam“, weiß Beatrice Meyer aus Erzählungen. „Am Heck war eine stabile Holzkiste montiert, in der üblicherweise die Milchkannen transportiert wurden. Darin platzierte er den Lehnstuhl für die Oma. Die Kinder hockten sich darum, und ab ging es nach Twistringen zum Gottesdienst.“

Als Kind saß Beatrice beim Treckerfahren immer auf Opas Schoß. Wenn die Weide geschleppt wurde oder die Zäune repariert werden mussten. Mit elf Jahren durfte sie das erste Mal selbst ans Lenkrad. Seitdem ist es um sie geschehen, hat sie den kleinen Fahr ins Herz geschlossen.

Kurz vor seinem Tod 2004 schenkte der Opa den Fahr seiner Enkelin wohlwissend, dass er bei ihr in guten Händen ist. Beatrice hatte mittlerweile nach Wedehorn und damit in ein traktorinfiziertes Wespennest geheiratet. Gatte Hergen und Schwiegervater Hermann restaurierten und sammelten – das tun sie bis heute – historische Landmaschinen. So gesellte sich der Fahr in der meyerschen Scheune zu einer große Dieselfamilie aus Lanz, Deutz, Fendt, MAN, Unimog, Kramer,… Dank der permanenten Wartungsarbeiten gab es an dem kleinen Schlepper nichts zu restaurieren. Lediglich eine frische Lackierung haben ihm Beatrice und Hergen Meyer spendiert. Dabei hat die junge Frau bei allen Arbeiten kräftig mit angepackt – wie immer, wenn es in der Familie etwas zu schrauben gibt.

Bei den Trecker-Treffen in der Region ist sie immer dabei und reist prinzipiell auf eigener Achse an. „Okay, manchmal gibt’s nen dummen Spruch von wegen Mädchen-Schlepper, weil der Fahr mit seinen 12 PS nun nicht gerade ein Bolide ist“, lächelt sie. „Doch das stört mich nicht, ein rustikaler Ton ist in der Oldie-Szene durchgehend angesagt.“

Häufig fährt Beatrice Meyer mit ihrem feuerroten Spielmobil über Land. Einfach so zum Spaß, um den Fahrtwind und den Sound des sonor vor sich hintuckernden Einzylinder-Dieselmotors zu genießen. Und auch zu landwirtschaftlichen Arbeiten wird der Fahr dann und wann herangezogen. Allerdings hat er nur leichte Tätigkeiten zu verrichten – in der Heuernte oder beim Transport von Brennholz.

Eine skurrile Idee geistert Beatrice Meyer schon länger durch den Kopf: „Einmal noch wie Teggen August mit dem Fahr und dem Lebensmittelanhänger auf seiner alten Route über Land fahren. Das würde Opa ganz sicher freuen. Vielleicht mache ich das in drei Jahren, an seinem 100. Geburtstag.“