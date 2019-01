Mächtig und aus alter Zeit

Es sind spannende Sagen, die sich um einige ranken – andere wiederum beeindrucken durch ihre Mächtigkeit oder ihr Alter. Gemeint sind die 24 Naturdenkmale im Landkreis Diepholz.

VON ANKE SEIDEL

Landkreis Diepholz – Linden, Eichen, Eiben und Buchen tragen das grüne Schild mit der Eule, aber auch besondere Findlinge. Das Schild weist sie als Naturdenkmale im Landkreis Diepholz aus. Diesen Status tragen sie bereits seit mehr als 40 Jahren.

„Seitdem sind keine neuen Naturdenkmale mehr dazu gekommen“, erklärt Uwe Allhausen als zuständiger Landkreis-Mitarbeiter auf Anfrage.

Es war das Land Niedersachsen, das demnach diese besonders markanten Schätze im Landkreis Diepholz kartiert und kurz beschrieben hat. Die Akten darüber befinden sich heute im Kreishaus.

Zu den Naturdenkmalen gehört beispielsweise der große Findling in Anstedt. 1968 war er auf einem angrenzenden Acker gefunden und in die Nähe beeindruckender Eichen gebracht worden. Auf acht kleinen Findlingen, die so gut wie zugewachsen sind, ruht der außergewöhnliche Ackerfund jetzt. Die Eichengruppe und eine weitere Eiche in Anstedt tragen ebenfalls den Status Naturdenkmal.

Knapp 30 Kilometer entfernt, in Aldorf in der Samtgemeinde Barnstorf, zieht ebenso ein Findling die Blicke auf sich: Der „Aldorfer Opferstein“, der immerhin einen Umfang von 8,5 Metern hat. Dieser Findling besitzt eine Mulde in der Oberfläche, die wie eine stumme Erklärung ihrer früheren Funktion wirkt. Vermutlich haben die Menschen in früherer Zeit dort Opfergaben abgelegt.

Findlinge in einer besonderen Anordnung finden sich – ebenfalls als Naturdenkmal – an der Freudenburg in Bassum: die sogenannte Thingstätte. An solchen Plätzen hielten die Germanen vor mehr als 2 000 Jahren Volks- oder Gerichtsverhandlungen ab. Die Stätten lagen meist etwas erhöht, begrenzt durch einen Kreis oder Halbkreis aus Steinen. Noch bis vor zwei Jahren bildete eine uralte Linde die markante Mitte dieses Steinkreises, bevor ein Sturm sie entwurzelte.

Zur Teilnahme an der Thingversammlung waren zu germanischer Zeit alle freien Männer verpflichtet, weil diese Zusammenkünfte auch der politischen Meinungsbildung dienten.

Mit der Stiftsgerichtseiche verfügt die Stadt Bassum über ein weiteres Naturdenkmal. Sie hat eine Höhe von 23 Metern und einen Stammumfang von mehr als fünf Metern. Fachleute schätzen ihr Alter auf 500 Jahre. Ältere Bassumer nennen die Stiftseiche liebevoll Kaffeeeiche, weil sich die adeligen Stiftsdamen einst bei schönem Wetter unter ihrem Blätterdach zum Kaffee trafen.

Gleich zwei Sagen ranken sich um ein Naturdenkmal, das knapp 20 Kilometer von der Stiftsgerichtseiche entfernt liegt – der markante Findling mit dem Namen „krummer Snider“ in Ristedt. In beiden Überlieferungen geht es um einen betrügerischen Schneider. Einer Sage zufolge erstarrte er zu Stein, weil Petrus ihn für einen Betrug bestrafte. Denn das Meiste des wunderschönen Himmelsblaus, aus dem er einen Mantel für Petrus nähen sollte, hatte er für sich verbraucht.

Der anderen Sage zufolge flickte der Ristedter Schneider den drei Weisen aus dem Morgenland auf ihrem Weg nach Bremen die zerrissene Kleidung. Dafür wurde ihm jeder Wunsch erfüllt – bis er Gott gleich sein wollte. Da traf den Schneider ein Himmelsblitz – und er erstarrte zu Stein.

Zu den besonderen Naturdenkmälern gehört genauso die Reiherkolonie in Kirchdorf. In dieser Samtgemeinde im Süden des Landkreises befindet sich ebenso eine Gruppe aus neun Findlingen, um die sich allerdings keine berühmten Sagen ranken. Der große Stein von Sulingen, der eine Höhe von immerhin 2,50 Metern hat, ist genauso auf der Liste zu finden.

Zum Naturdenkmal ist vor vier Jahrzehnten auch das Arnika-Vorkommen am Russenfriedhof in Ströhen erklärt worden. An dieser rund 1 000 Quadratmeter großen Naturruhestätte, die rund hundert Jahre lang als Begräbnisstätte gefallener ausländischer Soldaten und Kriegsgefangener diente, wächst Arnika – eine unter Naturschutz stehende Heilpflanze.