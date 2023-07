Klaus-Dieter Sprenger bleibt für zwei weitere Jahre Geschäftsführer der Wiseg

Von: Frauke Albrecht

Führt seit zwei Jahren die Wiseg: Klaus-Dieter Sprenger. Seine Bürotür am Bahnhof steht stets offen. © Albrecht

Klaus-Dieter Sprenger hat seinen Vertrag als Geschäftsführer der Bassumer Wirtschafts- und Stadtentwicklungsgesellschaft (Wiseg) um zwei weitere Jahre verlängert. „Ich mache gerne Sachen zu Ende“, sagt er. Die Vermarktung der Grundstücke in Bramstedt hat er sich einfacher vorgestellt.

Bassum – Seitdem Wiseg-Geschäftsführer Klaus-Dieter Sprenger sein Büro im Bassumer Bahnhof bezogen hat, kennt er sich bestens aus mit Fahrplänen, Ticketpreisen und Zugverbindungen. Seine Bürotür steht meistens offen, deshalb wird er oft um Rat gefragt. Nicht selten druckt er dann netterweise Zugverbindungen aus oder geht sogar mit zum Fahrkartenautomaten, wenn dieser Reisende vor Probleme stellt. Mittlerweile hat er als Gag griffbereit eine Schaffnermütze im Regal liegen. „Wenn mich die Stadt nicht mehr haben will, kann ich bei der Bahn anfangen“, sagt er mit einem Grinsen im Gesicht.

Doch derzeit hat er genug zu tun als Geschäftsführer der Wirtschaft- und Stadtentwicklungsgesellschaft (Wiseg). Vor Kurzem erst hat er seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. „Ich mache gerne Sachen zu Ende“, so Sprenger.

Vermarktung des Baugebiets Dorfstraße III in Bramstedt

Beenden möchte er die Vermarktung des Baugebiets Dorfstraße III in Bramstedt. Als er im August 2021 angefangen habe, hätte er nicht damit gerechnet, zwei Jahre später immer noch Käufer zu suchen. „Damals waren alle 50 Grundstücke reserviert“, erinnert sich Sprenger. Doch bevor er mit den Kaufwilligen zum Notar gehen konnte, kamen Corona, der Ukraine-Krieg und damit einhergehend immense Preissteigerungen. „Was glauben Sie, wie viele von den 50 am Ende geblieben sind, als die Verträge im Februar endlich unterschriftsreif waren?“, fragt Sprenger. „Sieben!“, gibt er die Antwort. „Sieben von 50.“

Die Zinserhöhung und die Kostenexplosionen, vor allem bei Baumaterialien, hätten vielen jungen Familien die monatliche Belastung gesprengt.

Am Grundstückspreis habe sich indes nichts verändert. Interessierte können zum Festpreis von 133 Euro pro Quadratmeter Flächen in Bramstedt erwerben. Doch, das will kaum einer mehr. „Es ist schwer heute, Grundstücke zu veräußern“, sagt Sprenger. Vor allem der Markt für Einfamilienhäuser sei völlig eingebrochen. Immerhin ist es ihm gelungen, von März bis Juni zehn weitere Grundstücke zu vermarkten, sodass mittlerweile 17 Flächen verkauft seien – fünf weitere sind reserviert. Sprenger: „Wenn am Ende die Hälfte der 50 Grundstücke weg ist, bin ich zufrieden. Realistisch gesprochen.“

Diskussion über die Erhöhung des Stammkapitals

Im Gebiet Dorfstraße III sind Einfamilienhäuser, Reihen- oder Kettenhäuser sowie Doppel- und Mehrfamilienhäuser zulässig. Vor allem die Vermarktung der Reihenhäuser sieht der Geschäftsführer mit Skepsis: Da müsste ein gewerblicher Anbieter kommen. Doch die halten sich derzeit ebenfalls zurück. „Es ist eine große Unsicherheit vorhanden.“ Es könnte also sein, dass mittelfristig einige Flächen in dem 40 000 Quadratmeter großen Gebiet unbebaut bleiben. „Wir werden sehen, wie sich die Kostenentwicklung gestaltet.“

Die Häuslebauer, die unterschrieben haben, stehen allerdings in den Startlöchern. Sprenger geht davon aus, im August/September die Baustraße fertig zu haben – „dann wird auch der Endausbau der Straße erfolgen“.

Neben der Vermarktung von Baulandflächen ist die Sicherung von Gewerbevorratsland eine Aufgabe, der sich Sprenger widmet. Etwas überrascht habe ihn die Diskussion im Finanzausschuss und im Rat über die Erhöhung des Stammkapitals, wir berichteten. Er sei von vielen angesprochen worden, was da los sei. „Für das Image der Wiseg würde ich mir wünschen, dass man mich künftig einfach fragt, wenn es Defizite bei der Kommunikation gibt.“ Er führe nur den Willen des Verwaltungsausschusses aus. Die Politik habe entschieden, weitere Gewerbeflächen sichern zu wollen.

Leerstand neben dem Alten Amtshof beseitigt

Da im Karrenbruch auf lange Sicht eine Weiterentwicklung nicht möglich sei, weil die freien Flächen der Landwirtschaft dienen und nicht zum Verkauf stehen, soll an anderer Stelle Land gekauft werden. Sprenger: „Es geht lediglich um die Sicherung.“ Die Politik müsse entscheiden, wie schnell die Fläche vermarktet werden soll.

Zufrieden ist Sprenger, dass es ihm gelungen ist, einen Leerstand neben dem Alten Amtshof an der Sulinger Straße beseitigen zu können. Denn auch der Punkt Stadtentwicklung gehört mit zu seinen Aufgaben. Dort ist die Inhaberin des Copyshops Marion Luchs eingezogen. Sie hatte ihr Geschäft vorher an der Bremer Straße und musste raus. Neben Deko, Papier und Drucksachen bietet sie einen Paketdienst an.

Einen Leerstand gibt es noch am Bahnhof. Das Café hatte zum Jahresende gekündigt. Sprenger hatte mit Awo, Delme und Release mögliche Kooperationspartner angesprochen. Bisher ohne Erfolg. Ein Eisen hat er noch im Feuer. „Ich stehe in Verhandlungen“, aber es sei nichts spruchreif. Er hofft, ein Bistro oder ein Café dort ansiedeln zu können.

Ausstellungen oder Veranstaltungen im Bahnhof

Damit wären alle Räume im Bahnhof vermietet. Neben dem SPD-Büro, haben die Volkshochschule und Release Quartier bezogen. Der Umzug von Release hatte sich etwas verzögert. „Es gab große Probleme, die Ver- und Entsorgungsleitungen zu verlegen“, so Sprenger. Auf einer Länge von 30 Metern musste alles aufgegraben werden – Strom, Wasser, Gas und Abwasser. Das Ganze habe sechs Monate gedauert. Trotz des Mehraufwands „sind wir im Kostenrahmen geblieben“, freut sich Sprenger.

Gern würde er noch mehr Leben in den Bahnhof bringen, beispielsweise mit Ausstellungen oder Veranstaltungen. Kürzlich gab es einen Tangoabend mit Marcello Monaco und Daniela Franzen. „So etwas darf es ruhig öfter geben“, so Sprenger. Interessierte dürfen gerne anfragen. Wie gesagt: Die Tür seines Büros am Bahnhof steht offen.

Apropos offene Tür: Derzeit richten sich die Schließzeiten der Bahnhofshalle nach Sprengers Bürozeiten. „Wir hatten versucht, den Bahnhof morgens früher und abends länger offen zu halten.“ Das habe leider nicht funktioniert. Zu oft gab es ungebetene Besucher. Die hätten nicht nur Müll, sondern noch ganz andere Sachen hinterlassen. Eine Zumutung für die Reinigungskraft Gabi Ahrend, den „guten Geist des Hauses“.