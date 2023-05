Kita-Verbände feiern zehnjähriges Bestehen in Bassum

Von: Anke Seidel

„Kann Humor meinem Burnout schaden?“ fragt Humortrainerin Eva Ullmann in ihrem Vortrag in der Bassumer Gildefesthalle. © Anke Seidel

Fast 500 Gäste und eine lustvolle Hommage an den Humor: Die Kindertagesstättenverbände der evangelischen Kirchenkreise Grafschaft Diepholz und Syke-Hoya haben in der Bassumer Gildefesthalle am Donnerstag ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert – pandemiebedingt ein Jahr nach dem runden Geburtstag.

Landkreis Diepholz – „Wie geht es Ihrem Humor?“, fragt Moderatorin Eva Ullmann ihr Publikum und fordert die Gäste je nach Antwort zum Stehen auf. Die Leiterin des Deutschen Instituts für Humor erreicht im Handumdrehen eine heitere Stimmung in der Festhalle, die Pastor Martin Kaminski mit seiner Musik noch vertieft.

Locker führt Eva Ullmann durch den Kita-Talk, eine Gesprächsrunde mit den Vorsitzenden und ihren Stellvertretern in den Kindertagesstättenverbänden. Warum sie darin eine Führungsposition übernommen haben, erläutern Iris Rathje (Vorsitzende im Kita-Verband Grafschaft Diepholz) und ihr Stellvertreter Conrad Breitenbach genauso wie Thorsten Runge (Vorsitzender im Kita-Verband Syke-Hoya) und seine Stellvertreterin Karola Loyal.

Dickes Dankeschön für engagierten Einsatz

Für die Erzieherinnen und Erzieher, Reinigungskräfte, Hausmeister und Verwaltungskräfte gibt es ein dickes Dankeschön sowie viel Anerkennung für ihren engagierten Einsatz – und von Eva Ullmann gleichermaßen Lebensweisheiten mit auf den Weg: „Glück fängt immer heute an. Wer die Erfüllung seines Glücks in die Zukunft schiebt, wird immer darauf warten“, erklärt sie.

Dass Menschen gemeinsam viel meistern und aufbauen können, beschreibt Ilka Strehlow als Vize-Superintendentin des Kirchenkreises Grafschaft Diepholz mit dem Bild „lebendiger Steine“, aus denen gemeinsam ein geistiges Haus entsteht. Die Kraft und den Einsatz dafür thematisiert Jörn-Michael Schröder, Superintendent des Kirchenkreises Syke-Hoya, in seinem Fürbittengebet.

„Kinder haben ein Recht auf frühkindliche Bildung“

Menschliche und christliche Werte zu vermitteln, haben sich die Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft zur Aufgabe gemacht. Willkommen sind alle Kinder – egal welcher Konfession, Religion oder ganz ohne. Eines aber haben aktuell viele Kitas gemeinsam, wie Hans-Joachim Lenke als Vorstandssprecher des Diakonischen Werkes in Niedersachsen deutlich macht: „75 Prozent der Kindertagesstätten haben mindestens eine freie Stelle“, gibt er zu bedenken, „die ersten Kommunen schränken ihr Angebot ein“. Unmissverständlich unterstreicht er die enorme Bedeutung der Kitas: „Kinder haben ein Recht auf frühkindliche Bildung.“

Deren Wert bestätigt Bürgermeister Magnus Kiene (Rehden) als Vize-Sprecher der Bürgermeister-Konferenz – und fordert das Publikum zum Mitsingen von „Kinder an die Macht“ auf, dem berühmten Lied von Herbert Grönemeyer. „Ein tolles Bild! So viele Erzieherinnen und Erzieher habe ich in meiner gesamten Laufbahn noch nicht gesehen“, blickt Bassums Bürgermeister Christian Porsch auf die bunte Menge in der Halle – und lässt dennoch keinen Zweifel daran, dass ihm der Fachkräftemangel große Sorgen bereitet.

Ist Humor ein probater Sorgenbrecher? Dieser Frage geht Eva Ullmann in ihrem Impulsvortrag nach, in dem sie strukturiert den Humor als Navigationshilfe in stürmischen Zeiten erklärt – durch Perspektivwechsel, bewusste Falschbenennung von Dingen oder Übertreibung.

Wie auf dem Schild eines Hausmeisters mit der Aufschrift: „Gibt es ein Leben nach dem Tod? Hier den Müll abstellen, und du findest es heraus.“ Die Humortrainerin hat die Lacher auf ihrer Seite. Doch weil sich nicht wenige Gäste ausgelassen miteinander unterhalten, geht ein Teil ihres Vortrags am Ende phonetisch unter. Sie muss es wohl mit Humor nehmen...