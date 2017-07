Lukas-Schule baut Kita

Angebot startet ab dem 1. August in Mobilbauten

+ © Albrecht Der Schulvorstand (v.l.), Martin Batram, Marion Kruse und Friedhelm Bilsing, spricht die Planung noch einmal durch. © Albrecht

Bassum - Von Frauke Albrecht. Die Lukas-Schule startet am 1. August wieder mit einem Kita-Angebot in der Stadt Bassum. Vorübergehend sollen die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren in Mobilbauten betreut werden, und zwar auf dem Gelände der Schule an der Industriestraße. Insgesamt gibt es zehn Plätze.