Neue Räume für die Kleinen: Lukas-Schule feiert 350 Quadratmeter große Kita-Erweiterung

Von: Marcel Prigge

Alle singen und tanzen mit: Während der Eröffnungsfeier waren die Kinder und die Betreuerinnen gefordert. © Marcel Prigge

Die Lukas-Kita in Bassum feiert die Eröffnung ihres Anbaus. Etwa 850000 Euro sollen die neuen Räume für die Kinder gekostet haben.

Bassum – Lange ist gebaut worden, jetzt ist sie endlich fertig: Am Mittwoch ist die Krippen-Erweiterung der Lukas-Kindertagesstätte in Bassum offiziell mit einer Feier eröffnet worden. Kinder, Eltern, Mitarbeiter und Organisatoren trafen sich dafür in der neuen Sporthalle der Kita und erfreuten sich an einem vollen Programm.

Lukas-Kindertagesstätte in Bassum: Feier mit Groß und Klein

„Wir befinden uns heute im größten Raum der Kita – und bei eurem nächsten Besuch haben wir auch Bänke zum Sitzen parat“, begann Kita-Leiterin Sabine Kramer die Veranstaltung und wies gleich darauf hin, dass noch einige Kleinigkeiten der Umbaumaßnahmen – wie einige Glasscheiben in den Türen – fehlen würden. Diese würden aber in den kommenden Wochen beschafft, und wenn es nach den Kindern ginge, hätte der Umbau ruhig noch etwas länger dauern können. Denn: „Die Kleinen haben die Handwerker so lange beobachtet. Teilweise saßen sie in Stuhlreihen an den Fenstern“, so Kramer.

Kein Wunder also, dass die Kinder nach einem Segen von Burghard Krause, Landessuperintendent im Ruhestand und Vorsitzender des theologischen Beirats der Lukas-Schule, das Lied der fleißigen Handwerker („Stein auf Stein, die Krippe wird bald fertig sein“) sangen. Als dann nach weiteren Liedern die selbst gebastelte Kette – die noch den Weg zu den anderen neuen Räumen sowie zu Kaffee und Kuchen versperrte – durchschnitten wurde, konnten sich auch die Eltern ein Bild von der neuen Kita-Aufteilung machen.

Neben dem neuen Gruppenraum gehören jetzt auch neue Schlafräume und Sanitäranlagen zur Krippen-Ausstattung der Kita. © Prigge, Marcel

Der etwa 350 Quadratmeter große Anbau umfasst neben dem neuen Bewegungsraum für die Kindergarten-Kinder auch einen Gruppenraum, Sanitäranlagen sowie neue Schlafplätze für Krippenkinder unter drei Jahren. Der neugewonnene Platz und die Umgestaltung der anderen Kita-Räume soll so Raum für 15 weitere Krippen-Plätze – die bereits vergeben sind – bieten. Insgesamt ist die Kita mit 50 Kindergarten- sowie 30 Krippenplätzen ausgestattet.

Lukas-Kita feiert Anbau: „Die Gestaltung und Ausarbeitung sind in Zusammenarbeit mit dem Team entstanden.“

„Wir sind wirklich sehr glücklich damit“, bilanziert Kramer die neuen Räume. „Die Gestaltung und Ausarbeitung sind in Zusammenarbeit mit dem Team entstanden.“ Es sei kein Innenarchitekt hinzugezogen worden. So seien viele Ideen entwickelt und umgesetzt worden. Eine davon sind der Beamer und die Leinwand, die noch in dem Bewegungsraum eingebaut werden soll. „Es können mit den Kindern kleine Filmprojekte umgesetzt und gemeinsam angeschaut werden. Wir haben endlich den Platz dafür“, schwärmt die Kita-Leiterin.

Zwar wurde das Gebäude erst im Jahr 2018 eingeweiht, dass jetzt schon ein weiterer Anbau entstanden ist, sei jedoch nichts Ungewöhnliches, sagte Christoph Schließke, Kaufmännischer Geschäftsführer der Lukas-Schule. Die Stadt Bassum sei auf die Kita zugekommen: Es würden dringend weitere Krippenplätze gesucht werden. „In Nachbargemeinden gibt es aber ähnliche Situationen. Das sieht man auch an der demografischen Entwicklung.“

Seit März dieses Jahres sei an der Erweiterung gebaut worden, so Schließke weiter. Gekostet habe der Anbau etwa 850 000 Euro, „wobei die letzten Rechnungen gerade laufen“. Der Trägerverein Freie christliche Schule im Landkreis Diepholz habe die Finanzen gemeinsam mit der Stadt Bassum – die einen Teil der monatlichen Betreuung der Kinder übernimmt – sowie des Landes Niedersachsen gestemmt.

Und was steht als Nächstes an? „Das Außengelände soll in einen Naturspielplatz verwandelt werden“, gab Schließke einen Ausblick. Einen genauen Plan gebe es derzeit noch nicht. „Das ist ein Projekt für die Zukunft.“