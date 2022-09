„Ein kostenloses Fest für die Bassumer“

Von: Marcel Prigge

Freut sich auf viele Besucher: Michael Heun von der Bethany Revival Church. © Prigge

Love-n-Care Ministries Deutschland lädt zu Bethany Festival in Bassum ein. Start ist am 15. September.

Bassum – Spiele, Musik, Kinderschminken und eine Hüpfburg für die Kleinen, Kaffee und Kuchen für Senioren: Auf dem Bethany Festival in Bassum vom heutigen Donnerstag, 15. September, bis Sonntag, 18. September, möchte die christliche Bethany Revival Church „den Menschen etwas zurückgeben und Freude bereiten“, wie Michael Heun erklärt, und lädt daher alle interessierten Bassumer zu einem bunten Programm ein.

Auf dem freien Gelände gegenüber der Sparkasse im Bassumer Ortskern wolle der Verein Love-n-Care Ministries Deutschland allen Menschen die Möglichkeit geben, miteinander in Kontakt zu treten. „Wir wollen den Menschen zeigen, dass Gott nah ist und dass man in ihm Antworten auf die Fragen finden kann, die uns alle beschäftigen“, so der Organisator.

Die Livemusik für die Kinder komme von der kircheneigenen Band „Bethany Kids Worship“, die in diesem Sommer ihr erstes Kinderalbum veröffentlichte. Außerdem wird es über die Tage verteilt immer wieder Lebensberichte von Menschen geben, die ihre Erfahrungen mit Gott schildern.

Auch ein Abschlussgottesdienst des Pastors und Initiators des Vereins Yesupadam Paidipamula werde es geben, so Heun. „Wir wollen einen Rahmen schaffen, in dem sich alle wohl fühlen und Spaß haben, aber auch Fragen an uns stellen können. Es soll ein kostenloses Fest für die Bassumer werden.“

Programm

Donnerstag, 19 bis 21 Uhr: Livemusik und Input

Freitag, 15 bis 16.30 Uhr: „Fun and Dance“ für Kinder; 19 bis 21 Uhr: Livemusik und Input

Samstag, 11 bis 12:30 Uhr: „Fun and Dance“ für Kinder, 15 bis 16.30 Uhr: Kaffee und Kuchen für Senioren; 19 bis 20 Uhr: Jugend-Event

Sonntag, 11 bis 12.30 Uhr: Abschlussgottesdienst mit „Fun and Dance“ für Kinder