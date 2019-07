Logo kommt, Wappen bleibt

Bassum - Von Janna Silinger. Es ist immer möglich, die Dinge neu zu gestalten, sie besser zu machen. Daran auch zukünftig zu arbeiten, hat sich die Stadt Bassum fest vorgenommen. Konkret heißt das für Bürgermeister Christian Porsch, die Kulturbeauftragte Claudia Voss und Susanne Vogelberg, zuständig für den Bereich Tourismus, Bassum ein neues Image zu verschaffen. „Wie wollen wir wahrgenommen werden? Früher waren wir ja mal die Sportstadt, aber das ist eingeschlafen“, erzählt Porsch. Einige nennen Bas- sum die Lindenstadt, doch so richtig durchgesetzt habe sich auch dieser Name nicht. Und das, obwohl ganze zehn Prozent der Bäume in Bas- sum tatsächlich Linden sind, so der Bürgermeister.

Im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses sei dann die Idee entstanden, das Projekt auszuschreiben, Bassum ein Logo zu verschaffen und so ein moderneres Image zu verpassen.

Aus fünf eingereichten Ideen haben die Verantwortlichen sich dann für die des Werbeagenturverlags Ancos entschieden. Artdirector Christina Vettor: „Ich war dann hier vor Ort und habe viele Gespräche geführt. Man muss sich ja erst mal reindenken“, erzählt die junge Frau.

Gemeinsam mit der Stadt habe sie dann an ihrem Konzept noch ein wenig gefeilt. Und nun steht es.

Das Logo als solches ist ein grünes Lindenblatt, modern und dynamisch gezeichnet, erzählt Vettor. Darin befinden sich drei kleine Quadrate: das obere gelb, das mittige anthrazit und das untere grün. Wenn das Logo nicht für sich steht, sondern in Verbindung mit den städtischen Einrichtungen auftaucht, stehen die drei Punkte vor dem Wort Bassum, die Buchstaben „u“ und „m“ sind in das Lindenblatt eingeschlossen. Vor den Punkten ist, ebenfalls in anthrazit, die jeweilige Submarke zu lesen: zum Beispiel Stadt, Kita, Agenda21 oder Jugendamt.

Bei der Entwicklung des Logos haben insbesondere die Farben eine wichtige Rolle gespielt. So steht das Gelb für die kulturelle Bandbreite an Angeboten in der Stadt und für eine offene, familienfreundliche Gesellschaft. Die Farbe Anthrazit soll Wirtschaftlichkeit und Modernität repräsentieren. „Außerdem sind wir eine sehr naturverbundene Kommune“, sagt Porsch. Das erkläre die Farbe Grün. Auch Vettor habe diesen Aspekt in Bassum schnell erkannt. „Wenn man hier herkommt, ist es einfach grün.“

Neben der Außenwirkung, das betont Porsch, soll auch die Zusammengehörigkeit der Angestellten in allen städtischen Einrichtungen durch das einheitliche Logo gestärkt werden. Briefköpfe und E-Mail-Signaturen seien von nun an damit versehen.

Was etwa die Broschüren angehe, werde man die alten aber „nicht einfach einstampfen“. Doch alles, was von nun an in den Druck geht, werde angepasst.

Ein wichtiger Punkt für den Bürgermeister: Das Bassumer Wappen solle nicht durch das Logo ersetzt werden. Im Gegenteil sei dieses eher ergänzend zu betrachten. „In Urkunden und als Siegel, in offiziellen Dokumenten, bleibt das Wappen natürlich erhalten“, so Porsch.