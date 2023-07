Logistikgruppe schafft mit Lagerhallenbau Arbeitsplätze in Bassum

Von: Florian Adolph

Da fliegt die Erde. Zum Spaten griffen (v.l.) Bürgermeister Christian Porsch, Geschäftsführer der LIT Thimo Schulz und der Geschäftsführer der LCB Dr. Jan Miller. © Florian Adolph

Der erste Spatenstich für die Betriebsstätte der LIT-Gruppe wurde im Gewerbegebiet „Vor dem Karrenbruch“ in Bassum gemacht. Sie soll über 70 neue Arbeitsplätze bringen.

Bassum – „Was wir heute hier machen, ist ein symbolischer Spatenstich. Der Mutterboden wird ja bereits abgetragen“, erklärt Dr. Jan Miller, Geschäftsführer von Logistik Center Bassum (LCB). Und tatsächlich sind die schweren Maschinen bereits bei der Arbeit, um im Gewerbegebiet „Vor dem Karrenbruch“ in Bassum die neue Betriebsstätte der LIT Logistikgruppe, zu der auch LCB gehört, zu errichten.

Es entsteht ein 20 000 Quadratmeter großer Hallenkomplex, in dem, wenn er fertiggestellt ist, Handels- und Industriegüter gelagert, verpackt und umverpackt werden. Anschließend werden sie weitertransportiert und verteilt. Es sollen voraussichtlich mehr als 70 neue Arbeitsplätze im kaufmännischen und gewerblichen Bereich entstehen. Investiert werden in den Bau rund 30 Millionen Euro. Entwurf, Konstruktion und Leitung des Projektes liegen bei PBB Solutions. Den Erdbau übernimmt die Firma Wieting und den Hochbau realisiert Goldbeck International aus Bielefeld.

Erster Spatenstich für einen nachhaltiges Gebäude

Für den symbolischen ersten Spatenstich begaben sich am Dienstag neben dem Bauherrn Jan Miller, der Bürgermeister der Stadt Bassum Christian Porsch und der Geschäftsführer von LIT Thimo Schulz auf die Baustelle. Miller lobte besonders, wie schnell in Bassum alles voranging. Zwischen den ersten Gesprächen mit Bürgermeister Porsch und dem ersten Spatenstich vergingen nur 18 Monate. „Das war ein Start-Ziel-Einlauf. Schneller geht es nicht“, so der Bauherr.

Er lobte aber nicht nur die kompetente Begleitung der Stadt Bassum. Miller zeigte sich auch stolz darüber, dass der Gebäudekomplex „100 Prozent“ nachhaltig sein wird. Die Anlage soll ohne fossile Energie betrieben werden und eine etwa 17 000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage auf dem Dach bekommen. Angestrebt wird der Platin-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.

Bevor es an die Spaten ging, hielt auch Bürgermeister Posch eine kurze Rede: „Wir hatten uns auf die Fahne geschrieben, im Gewerbegebiet sowohl Bassumer Firmen Möglichkeiten zu bieten, als auch Neuansiedlern, die neue Arbeitsplätze bringen“, sagte er. Der Bürgermeister lobte, dass der Bauherr LCB während der Planungsphase auch die Interessen der Stadt mit einbezog und sich immer sehr kooperativ zeigte.