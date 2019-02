Line-Six-Band hat nur noch vier Auftritte

Neubruchhausen - Von Sigi Schritt. Das Kohlfahrt-Publikum im Gasthaus Zur Post in Neubruchhausen nimmt langsam Abschied von der Line-Six-Band. Die Formation gab am Samstag wieder Gas und begeisterte das Feiervolk.

„Insgesamt sind es nur noch vier Auftritte, dann endet die zehnjährige Bandgeschichte mit 750 Gigs“, kündigt Sänger René Sklorz an. Die Coverband spielt am kommenden Wochenende noch einmal an gleicher Stelle und damit das letzte Mal im Kreis Diepholz. Der Sänger will beruflich andere Wege gehen und deshalb nicht mehr auf der Bühne stehen.

Wie geht es im Gasthaus Zur Post weiter? Gastronom André Meyer verrät, dass die Freesteps im nächsten Jahr zum neuen Konzept gehören. „Das Publikum kennt die Band von Auftritten auf dem Freimarkt.“ Außerdem spielte die Band bereits in Neubruchhausen. Meyer überlegt außerdem, den Eintritt für Frauen zu verringern, meinte der Gastronom im Gespräch mit dieser Zeitung.