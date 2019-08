Lila Kartoffelpüree im Anmarsch

Bramstedt - Von Heiner Büntemeyer. Auf dem Bioland-Hof Steding in Bramstedt finden sogar die Stammkunden regelmäßig unerwartete Neuheiten. Auf dem weitläufigen Gelände mit der mächtigen Rotbuche im Mittelpunkt hatten am Sonntag beim Tag der offenen Tür auch externe Aussteller Partyzelte und Stände aufgebaut. Hier gab es Bio-Salami, Bio-Eis, Frischkäse-Spezialitäten vom Hof Butendiek, Öle aus der Wesermühle und Erzeugnisse der Asendorfer Ziegerei. An den Ständen von Attac, vom Nabu, vom Ökokompetenzzentrum und vom Naturkost-Kontor gab es umweltpolitische Informationen und Tipps zu nachhaltiger Landwirtschaft und verantwortungsvollem Konsum.

Lisa Born, Elke Steding, Moritz Füchtenbusch und Heiner Hibbing luden die zahlreichen Besucher zu Rundgängen über den Hof, zu den Gewächshäusern und zum Hühnermobil ein. Für die Kinder hatten die Gastgeber eine Station eingerichtet, an der sie Getreidearten erkennen sollten, Hafer quetschen konnten und mit Kartoffel-Stempeln Muster druckten.

Im Mittelpunkt standen jedoch die Erzeugnisse des Hofes, und das ist eine eindrucksvolle Palette: Dort gibt es selbst gebackenes Brot, das aus selbst gemahlenem Mehl aus selbst angebautem Getreide in hofeigenen Steinbacköfen gebacken wird. Täglich werden frisch gelegte Eier der Hühner, die in Freilandhaltung im neuen Hühnermobil wohnen, angeboten. Das ganze Jahr hindurch erntet der Betrieb auf einer Fläche von rund 17 Hektar biologisch erzeugtes Gemüse frisch vom Feld. Beim Anbau werden auch Kundenwünsche berücksichtigt. Daher reifen in einem Gewächshaus Auberginen heran, und neben den herkömmlichen Kartoffeln wurden auch lila und rote Kartoffeln geerntet. Moritz Füchtenbusch und Annika Neumann sind gespannt auf die Reaktionen der Gäste, wenn auf einer festlichen Tafel etwa ein lila Kartoffelpüree serviert wird.

Beim Bio-Hof Steding versteht es sich von selbst, dass das Gemüse frei von synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln angebaut wird. Auf Info-Tafeln erfahren die Besucher, welche Möglichkeiten es gibt, Schädlinge und Ungeziefer von den Pflanzen fernzuhalten oder sie durch natürliche Fressfeinde zu töten.

Was der Hof nicht selbst erzeugt, wird entweder im Naturkost-Kontor in Bremen oder bei anderen Bio-Höfen eingekauft. Daher gibt es bei Stedings auch ein umfangreiches Naturkostsortiment aus Obst, Milch und Milchprodukten, Käse, Brotaufstrichen, Essigen und Ölen, Keksen, Säften und anderen Erzeugnissen. Aktuell wird auch noch Rindfleisch anderer Erzeuger vermarktet, doch auf dem Hof Steding ist bereits eine eigene Fleischrinderherde im Aufbau.

Herrlich duftet es in der Backstube, wo an zwei Tagen in der Woche in drei Steinbacköfen Brote, Brötchen, Baguettes, Pizza- und Zimtschnecken sowie Ciabattas aus Weizen, Roggen und Dinkel gebacken werden.

Wie Elke Steding betont, ist diese Vielfalt nur zu erreichen, weil einige Mitarbeiter schon seit vielen Jahren auf dem Hof tätig sind. Und diese würden aus fester Überzeugung auch selbst hinter dem ökologischen Anbau des Hofes stehen.