Liedermacherin Sandra Otte bringt deutschsprachige Chansons nach Bassum

Von: Fabian Pieper

Mit Gitarre, Band und deutschen Liedern kommt Sandra Otte nach Bassum. © Fabian Pieper

Wäre Sandra Otte in jungen Jahren nicht so ausdauernd gewesen, womöglich bliebe die Kulturbühne in der Grundschule Mittelstraße am Samstag, 17. September, um 20 Uhr leer. „Ich habe meine Eltern so lange genervt, bis ich eine bekommen habe“, erzählt die Musikerin schmunzelnd die Geschichte, wie sie im Alter von 15 Jahren an ihre erste Gitarre gekommen ist. Mit Instrument, Band und vielen selbst geschriebenen Liedern im Gepäck gibt sie ihre Visitenkarte in Bassum ab.

Bassum – Dabei unterscheidet sich der Stil ihrer Stücke erheblich von denen der Band, die sie überhaupt erst zur Gitarre gebracht hat: Die Rocker der britischen Band Dire Straits um ihren Gitarristen und Sänger Mark Knopfler waren es, erklärt Sandra Otte, „aber das findet man in meiner Musik nicht wieder“.

Geschichten erzählen auf humorvolle Art

Denn mit ihrer ausschließlich deutschsprachigen Musik erzählt die 45-Jährige Alltagsgeschichten. Der Name Annett Louisan fällt, als sie ihren Stil einordnen soll. „Warum nicht Geschichtenerzählen auf humorvolle Art mit Musik verbinden?“ sei die Frage gewesen, die die Liedermacherin zu ihrer Art des Musizierens gebracht hat. Wobei, den Begriff „Liedermacherin“ akzeptiert Sandra Otte zwar, sie selber bevorzugt allerdings die Bezeichnung Singer-Songwriterin.

So oder so: Seit 2019 steht die Musikerin mit ihrer Kunst auf der Bühne; zuvor habe der selbstständigen Physiotherapeutin die Zeit gefehlt, erklärt sie. Doch seit sie sich 2016 von ihrer Praxis getrennt und in Bühren eine kleinere eröffnet hat, „konnte ich mich wieder mehr kreativ austoben. Meine Musik konnte mit dem Verkauf der großen Praxis wachsen.“

Ein Gesicht des Bremer Tatorts

Und nicht nur Sandra Ottes Musik wuchs, denn auch schauspielerisch ist sie aktiv, sowohl auf der Theaterbühne als auch vor der Kamera. Schon beinahe zufällig rutschte Sandra Otte in verschiedene Produktionen. Darunter auch zwei Komparsen- und sogar eine Nebenrolle in den drei Bremer Tatorten „Blut“, „Neugeboren“ und „Liebeswut“.

Nicht nur das: Im Theaterstück „Das Café oder die Farbe der Dunstabzugshaube“ der Delmenhorster Theatergruppe ProSzenium übernahm sie die Rolle einer Straßenmusikerin. Die von ihr gespielten Songs, die die einzelnen Szenen miteinander verbunden haben, stammten aus Sandra Ottes eigener Feder – ein für sie prägendes Erlebnis: „Zu sehen, wie schön es ist, die Leute mit meiner Musik zum Lächeln zu bringen.“

Erster Auftritt im Landkreis Diepholz

Es folgte im Jahr 2018 mit „Boah!“ die erste eigene CD. Und obwohl die Corona-Pandemie die Musikerin im Jahr 2020 noch weitestgehend ausgebremst hatte, waren es 2021 bereits 16 Konzerte, auf denen sie ihre Kunst zum Besten gab – teils mit, teils ohne Band. Wenn Sandra Otte nicht alleine auf der Bühne steht, unterstützen sie ihr Lebensgefährte Mario Döhring (Dobro), Thomas Hohnhorst (Ukulele) und Jörg Pfänder (Kontrabass). „Freunde von mir“, sagt sie lächelnd, „sie wohnen alle um die Ecke, es ist herrlich entspannt mit ihnen.“

Für die in Hölingen in der Samtgemeinde Harpstedt wohnende Sandra Otte ist es der erste Auftritt im Landkreis Diepholz. Und das, obwohl es von ihrer Haustür bis in den Bassumer Ortskern nur knapp mehr als 20 Minuten gewesen seien, wie sie erklärt. Wie der Kontakt nach Bassum zustande kam? „Ich war‘s“, ruft Claudia Voss und reißt triumphierend die Arme nach oben. Die Kulturbeauftragte der Stadt sei der Empfehlung eines anderen Künstlers gefolgt, als sie Sandra Otte kontaktierte – die allerdings dann doch noch mal lachend auf die Bremse tritt: „Mit einem Mark Knopfler würde ich mich nicht ansatzweise messen ...“

Eintrittskarten

Zum Preis von 15 Euro beim Bürgerservice der Stadt, bei Papier und Tinte am Lindenmarkt sowie an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist ab 19.30 Uhr.