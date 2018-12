Elsbeth Ruholl zur Geschenke-Kultur: „Lieber Zeit schenken“

Bassum - Der Blick auf so manchen Wunschzettel lässt den Betrachter staunen. Ob Smartphones oder Laptops – der Nachwuchs hat eine klare Vorstellung davon, was er unter dem Tannenbaum finden möchte. Sind solch teure Geschenke inzwischen die Regel? Und wie sollten Eltern sich verhalten, wenn sie ihren Kindern solche Wünsche noch nicht erfüllen möchten? Elsbeth Ruholl vom Familienzentrum Bassum äußert in einem Interview ihre Gedanken zu dem Thema. Die Fragen stellte Julia Kreykenbohm.

Hat sich die Geschenke-Kultur zu Weihnachten in Ihren Augen in den vergangenen Jahren sehr verändert? Gibt es mehr oder teurere Geschenke als früher?

Elsbeth Ruholl: Ich glaube schon, dass das der Fall ist. Wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Ich bekam damals auch Bekleidung geschenkt. Die gibt es jetzt meistens übers Jahr verteilt. Andererseits gibt es auch Familien, die sich solche Dinge nicht einfach mal so leisten können, die auch Geschenke am Geburtstag oder die Klassenfahrt nur schwer finanzieren können. Diese Schere klafft immer mehr auseinander. Und dann gibt es wiederum Familien, die sich zwar viel leisten könnten, aber bewusst verzichten. Die gebrauchte Fahrräder kaufen und sich mit Fragen auseinandersetzen wie: Müssen wir immer das Neueste vom Neuen haben? Brauchen wir das wirklich? Spielen die Kinder damit? Das ist eine Haltung, die ich persönlich sehr begrüße.

Heutzutage sind viele Eltern in verschiedenen Bereichen verunsichert: Erziehung, Ernährung, Bildung – zu allem gibt es zahllose Informationen und Möglichkeiten. Erleben Sie Eltern auch beim Thema Geschenke als unsicher, weil sie nicht wissen, was und wie viel sie schenken sollen?

Ruholl: Sicher gibt es da einige. Was ich häufiger mitbekomme ist, dass alle Verwandten dem Kind etwas schenken wollen und die Eltern selber merken: es ist zuviel oder das Geschenkte nicht immer sinnvoll. Sie quälen sich dann mit der Frage, wie sie das beispielsweise den Großeltern erklären sollen, ohne sie vor den Kopf zu stoßen. Allerdings hat das Weihnachtsfest auch einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Geburtstag, wo jeder mit einem Präsent vor das Kind treten möchte. Am 24. Dezember bringt ja der „Weihnachtsmann“ die Geschenke. So können die Verwandten sich absprechen und gemeinsam etwas kaufen.

Wie viele Geschenke sollten es denn ab welchem Alter sein?

Ruholl: Im Alter von zwei Jahren erlebt ein Kind das Weihnachtsfest zum ersten Mal richtig bewusst. Ich denke, ein oder zwei Präsente reichen vollkommen aus, sonst ist das Kind überfordert, macht eines nach dem anderen auf, aber beschäftigt sich mit keinem wirklich. Viel schöner ist es für das Kind, wenn Mama und Papa sich dazusetzen und mit ihm die neuen Geschenke anschauen oder mitspielen. Auch Oma und Opa können, statt etwas zu kaufen, lieber Zeit schenken. Vielleicht ein Besuch im Schwimmbad oder ein Buch vorlesen.

Ein Beispiel: Ein Grundschulkind möchte ein Smartphone, weil seine Freunde alle eins haben. Die Eltern wollen das aus pädagogischen Gründen nicht. Wie erklären sie das ihrem Kind, damit es kein Drama unter dem Tannenbaum gibt?

Ruholl: Das ist wohl der Klassiker. Jedes Kind will mal Dinge, die die Eltern nicht erlauben möchten. Da brauchen die Eltern gute Nerven und Mut, um gegen den Strom zu schwimmen. In dem besagten Beispiel rate ich den Eltern, Kontakt zu anderen zu suchen, die das so sehen wie sie. Die Aussage „Alle haben aber auch eins“, stimmt meistens nicht. Ein Kind muss auch die Erfahrung machen, dass es nicht alles bekommt und darf dann frustriert sein. Natürlich wünscht man sich zu Weihnachten Harmonie – darum sollte man schon im Vorfeld klären, dass es besagtes Geschenk nicht geben wird.

Viele Eltern haben vielleicht Angst, dass ihr Kind zum Außenseiter wird...

Ruholl: Da muss man sicher auch abwägen, in welcher Situation das Kind gerade ist. Ein stabiles, willenstarkes Kind mit einem Freundeskreis wird nicht ausgegrenzt, nur weil es kein Smartphone hat. Oder es lernt daraus etwas über Freundschaften. Die Lösung kann doch nicht darin liegen, alles zu kaufen, sondern die Kinder zu stärken, ihren Selbstwert nicht an materielle Dinge zu koppeln.

Was würden Sie sich in Bezug auf das Weihnachtsfest von Eltern wünschen?

Ruholl: Ich würde mir eher etwas für die Eltern wünschen. Nämlich Zeit. Viele müssen Beruf, Familie, Haushalt und die Hobbys der Kinder unter einen Hut bringen, der Familienalltag ist oft voll ausgebucht. Da wäre es schön, wenn sie Weihnachten als gemeinsames Fest mit ihren Kindern genießen können. Zeit haben, mit ihnen zu spielen, Zeit zum Müßiggang. Da braucht es auch kreative Lösungen für den Besuch bei Verwandten. Denn in der Regel möchten die Kinder gerne viel Zeit zuhause verbringen und mit ihren Geschenken spielen.