Liebe, Beruf – alles passt in einen Kasten

Bianca Hardemann widmet sich in ihrem Atelier in Bassum einer besonderen Kunstform

+ Behutsam setzt Bianca Hardemann die winzige Figur in den Kasten. Foto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Bianca Hardemann greift nach dem kleinen Paragrafen, den sie selber gestaltet hat. Er ist aus Holz und schwarz bemalt. In die vorgebohrten Löcher an seinem „Kopf“ setzt sie winzige Nägel, bevor sie das Ganze in dem Holzkasten platziert. Dann stöbert sie in mehreren Schubladen, in denen sich zahllose, winzige Figürchen befinden, die man sonst eher aus der Umgebung von Modelleisenbahnen kennt: Männer, Frauen, Kinder in allen Varianten und Positionen. Hardemann greift mit der Pinzette geschickt den grübelnden Anwalt und stellt ihn zu dem Paragrafen in den Kasten. Nun fehlt nur noch der Rahmen und das Kunstwerk ist so gut wie fertig. Titel: „Unantastbar?“