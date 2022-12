Lesen und Rechnen lernen mit Hilfe vom Therapiehund

Von: Anke Seidel

Jessica Volk und ihr Therapiehund Elmo, der mit Wortwürfeln spielerisch die Brücke zu Kindern in der Lerntherapie schlägt. Ohne Stress „würfelt“ er Worte, mit denen sie dann eine ganz eigene Geschichte schreiben. © Anke Seidel

Tiergestützte Lerntherapie hilft Kindern lesen zu lernen. Jessica Volk bietet sie an, wünscht sich vom Landkreis Diepholz aber schnellere Zulassungsverfahren.

Bassum – Bordercollie-Mischling Elmo ist ein ganz besonderer Lehrer, der gern würfelt: Die grünen und orangefarbenen Würfel tragen Bildsymbole, die für Kinder in der Lerntherapie den Schlüssel zum Erfolg bedeuten können. Durch die Symbole spielerisch Subjektive, Verben sowie Adjektive kennenlernen, Geschichten erfinden und aufschreiben – das ist auf diese Weise entspannt möglich.

Misserfolg kann zu einem gefährlichen Kreislauf beim Lernen werden

Dafür bietet Jessica Volk in Groß Ringmar die tiergestützte Lerntherapie an. Zu ihr kommen Kinder, die unter Lese-Rechtschreib-Schwäche leiden oder unter Dyskalkulie, also nicht rechnen können, und auch Schulverweigerer. Trotz dieser unterschiedlichen Schwierigkeiten haben sie doch eines gemeinsam: Sie leiden unter Stress, der die Mathe-Klausur oder das Vorlesen vor der ganzen Klasse in einen Misserfolg verwandelt. Es ist ein uralter Reflex, der in der modernen Welt aber destruktiv wirkt.

„In der Steinzeit war Stress ein Überlebensfaktor“, blickt Jessica Volk auf das tief im Gehirn verankerte Alarmsystem. Stress fokussierte den Homo sapiens einst auf ein alles entscheidendes Verhalten: die Flucht vor dem Säbelzahntiger. Das ist seit Urzeiten Geschichte, aber Stress gehört noch heute zu den instinktiven Reaktionsmustern des Menschen – mit fatalen Folgen für manche Schüler: „Die Angst vor der Matheklausur löst Stress aus und blockiert den Wissenszugriff“, erläutert die 41-jährige Lerntherapeutin. Die Folge: ein Misserfolg, der die Angst vor der nächsten Klausur stark befeuert. „Aus diesem Kreislauf müssen die Kinder raus!“, betont Jessica Volk.

Hintergrund Im Rahmen von Jugendhilfeleistungen fördert der Landkreis Diepholz therapeutische Leistungen und Hilfen nach der Betrachtung jedes Einzelfalles. Wie Detlev Klusmeyer als Leiter des Fachdienstes Jugend auf Anfrage mitteilt, wurden 2021 bei festgestellten Lese-Rechtschreib-Störungen oder Rechenstörungen 152 therapeutische Hilfen (Lerntherapien) gefördert. In diesem Jahr sind es bisher 148. „Explizite Genehmigungen von tiergestützten Lerntherapien sprechen wir dabei generell nicht aus.“ Deshalb könne der Fachdienst auch keine Zahl eigens für diese Therapieform nennen.

Grundsätzlich aber gelte: „Die Therapie von Kindern mit Lernstörungen, die zu einer seelischen Behinderung führen, ist anspruchsvoll und mit hoher Verantwortung versehen“, betont der Fachdienstleiter. „Dafür ist ein fundiertes Wissen und Erfahrung erforderlich, um den betroffenen Kindern qualifiziert und zielführend helfen zu können.“ Neben entsprechenden Ausbildungen und Qualifizierungen gehören dazu auch Praxis-Nachweise, „die erwarten lassen, dass durchgeführte Therapien hinreichend gesichert erfolgreich verlaufen werden“, formuliert es der Fachdienstleiter.

Jessica Volk hat ihn für ihren Fall ausdrücklich von der Schweigepflicht entbunden. Deshalb die Frage: Warum hat der Landkreis bisher keine Therapien bei ihr finanziert? Zwar habe sie die Praxis-Nachweise bereits vorgelegt, antwortet der Fachdienstleiter, aber noch nicht in der gewünschten Form. „Allerdings müssen wir einräumen, dass wir dieses mit Frau Volk aktuell und in der jüngeren Vergangenheit nicht so eindeutig kommuniziert haben, wie dies erforderlich gewesen wäre“, fügt Detlev Klusmeyer hinzu – und kündigt an: „Wir werden umgehend im Januar den genauen Sachstand und die Anforderungen, bei denen von unserer Seite aus eventuell noch Klärungs- oder Nachsteuerungsbedarf gesehen wird, konkret kommunizieren.“



Entspannt und ohne Angst lernen – das ermöglicht die tiergestützte Lerntherapie. „Tiere haben eine unheimlich beruhigende Wirkung“, weiß die 41-Jährige. Längst haben Wissenschaftler bewiesen, dass das Streicheln eines Hundes den Blutdruck senkt und das sympathische Nervensystem beruhigt. In der Folge sinken die Stresshormone. „Hol das Säckchen!“, fordert Jessica Volk ihren Bordercollie-Mischling Elmo auf. Im Nu bringt der Hund den kleinen Jutebeutel und fordert stupsend dazu auf, den Beutel zu öffnen. Der Inhalt: ein Leckerchen zur Belohnung und ein Täfelchen mit einem Buchstaben.

Jessica Volk setzt für ihre Lerntherapie Hunde, Ponys und Esel ein

Spielend überlegen die Kinder, in welchen Worten der Buchstabe vorkommt. Ganz entspannt und ohne Druck lernen sie so, zu schreiben. „Freude wirkt wie Dünger im Gehirn“, weiß Jessica Volk um die elementare Bedeutung von Erfolgserlebnissen.

Zurzeit betreut sie 18 Kinder im Alter zwischen vier und 17 Jahren – zwei davon sind Autisten. Drei Hunde, zwei Ponys und zwei Esel setzt Jessica Volk in der Lerntherapie ein – einen Esel zum Beispiel bei Vorlese-Übungen direkt auf der Weide, wenn ein Kind enorme Probleme damit hat: „Der Esel lacht nicht, der wertet nicht. So können Kinder die Ängste abbauen“, sagt Jessica Volk. Sie kennt die tiefen Wurzeln ihrer Probleme: „Diese Kinder haben irgendwann schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht haben andere Kinder gelacht“, blickt sie auf den Verlust des so notwendigen Selbstvertrauens.

Besonders das Schreiben von Diktaten kann extrem belastend sein – dann, wenn ein Kind immer wieder die Note „Ungenügend“ erhält. Deshalb macht die Lerntherapeutin Verbesserungen bewusst sichtbar: „Wir vergleichen das Diktat mit dem Original Wort für Wort“, erklärt sie. Grün unterstreicht das Kind dabei die Wörter, die es richtig geschrieben hat – und rot die falschen. Wenn sich die Fehlerquote auf diese Weise sichtbar von 30 auf 15 reduziert hat, ist das ein Aha-Erlebnis: „In der Schule wäre das immer noch eine Sechs“, weiß Jessica Volk. Aber für die Kinder würden ihre Verbesserungen jetzt sichtbar: „Sie sehen, was sie alles richtig machen.“

Schwierigkeiten bei der Anerkennung im Landkreis Diepholz

Seit fünf Jahren arbeitet die 41-jährige als Lerntherapeutin. Sie hat Tierarzthelferin gelernt, sich dann zur Tierheilpraktikerin ausbilden lassen. Außerdem verweist sie auf ihre Ausbildung als Sozial- und Traumapädagogin. Der Bedarf an solchen Fachkräften ist groß. Denn laut Ärzteblatt gehört die Lese-Rechtschreib-Störung bei Kindern mit fünf Prozent zu den häufig umschriebenen Entwicklungsstörungen.

Wäre es da nicht sinnvoll, direkt in den Schulen Lerntherapie-Gruppen einzurichten? „In anderen Bundesländern ist das möglich, in Niedersachsen aber nicht“, antwortet Jessica Volk. Eltern können die Finanzierung der Therapie bei den jeweiligen Landkreisen beantragen – ein aufwendiges Verfahren, das bis zu sechs Monate dauern kann. Sie betreut Kinder aus den Kreisen Oldenburg und Verden sowie selbstzahlende aus dem Landkreis Diepholz. Dieser Landkreis erkenne sie als Therapeutin nicht an, so Jessica Volk – obwohl sie auf Aufforderung schon vor etlicher Zeit erfolgreiche Abschlüsse vorgelegt habe: „Ich habe nichts wieder gehört.“