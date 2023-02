„Ein bisschen wie die Queen“

Mit dem Herzen im Einsatz: Elke Redenius-Rehling (sitzend, rechts) mit ihrer Stellvertreterin Saskia Tichy (sitzend, links) und ihrem gesamten Team. © Anke Seidel

Bassum. Es ist das Ende einer Ära: Elke Redenius-Rehling hat die Leitung des Rentei-Kindergartens abgegeben, die sie seit Eröffnung der Einrichtung innehatte. Fast 27 Jahre stand die 63-Jährige an der Spitze. Ein buntes Fest mit viel Musik, Freude und Bewegung feierte sie bereits am Freitag mit „ihren“ 110 Kindern. Am Sonntag folgte ein Festgottesdienst unter Leitung von Pastorin Sandra Koopmann.

Beim anschließenden Empfang im Gemeindehaus würdigten verschiedene Funktionsträger das langjährige, engagierte Wirken von Elke Redenius-Rehling.

So wie Thorsten Runge als Vorsitzender des Kindertagesstättenverbands im Kirchenkreis Syke-Hoya, der Elke Redenius-Rehling „ein bisschen wie die Queen“ empfindet – weil sie mehr als ein Vierteljahrhundert konstant den Rentei-Kindergarten geführt und stets angepackt habe, wenn man sie brauchte. Kümmerten sich zu Beginn ihres Wirkens vier Mitarbeiter um 50 Kinder, so sind es heute 22 Mitarbeiter und 110 Kinder – nicht nur im Rentei-Kindergarten, sondern auch im Pastorenhaus an der Bürgermeister-Bernard-Straße. In ihrer Amtszeit habe sie, so stellt Thorsten Runge fest, vier Bundeskanzler, vier Bischöfe und vier Bürgermeister erlebt.

Sie sei mit dem Herzen dabei, bescheinigt Bürgermeister Christian Porsch der 63-Jährigen – und betont, dass alle Kinder ein Recht auf Religion hätten: „Das Kennenlernen und Leben von christlichen Werten wie der respektvolle Umgang miteinander, das Achten der Schöpfung sowie der Umgang mit Trauer, Hoffnung und Freude sind für die Kindertagesstätte von großer Bedeutung.“

Sie ist in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde. Knut Laemmerhirt, Vorsitzender des Kirchenvorstands, blickt ebenso weit wie authentisch zurück: Er zitiert aus der damaligen Bewerbung von Elke Redenius-Rehling und würdigt die Werte, die sie in ihrer Berufslaufbahn bis heute lebt. Aus ganz verschiedenen Blickwinkeln beleuchten unter Moderation von Birgit Greve Wegbegleiterinnen wie Isolde Huchtmann-Schmedes (Leiterin des Kindertagesstätten-Verbands im Kirchenkreis Syke-Hoya), Anke Wohlfromm (langjährige Erzieherin) und Ina Rapelowski (Vertreterin der ersten Elterngeneration des Kindergartens) das Wirken von Elke Redenius-Rehling. Sie selbst beschreibt ihre Maxime so: „Die Kinder so zu begleiten, dass sie lebensbejahende Menschen sind und bleiben.“

Bei ihrem Amtsantritt am 1. Juli 1996 sei der Rentei-Kindergarten noch gar nicht fertig gewesen, erinnert sich die scheidende Leiterin. „An den ersten Wochenenden habe ich mit meinem Mann im Kindergarten Möbel aufgebaut“, blickt sie schmunzelnd zurück – und stellt zur Entwicklung insgesamt fest: „Die Arbeit ist nicht einfacher geworden.“ Dokumentationspflichten und Vorgaben aus dem Kultusministerium sind ständige Wegbegleiter. Besonders schwierig seien die Corona-Jahre gewesen: „Es konnte ja nichts stattfinden. Kein Ausflug, keine Übernachtung...“ Nun kehre langsam wieder Normalität in den Kindergarten-Alltag ein.

Auch wenn sie die Leitung des Rentei-Kindergartens abgibt: Beruflich wirkt die 63-Jährige weiter – als Beauftragte für Qualitätsmanagement im Kindertagesstättenverband. Außerdem arbeitet sie weiter im Bassumer Kirchenvorstand mit. Mit Herzblut will sie sich dafür einsetzen, „dass sich die Rahmenbedingungen möglichst verbessern“. In den Ruhestand geht sie im September – und will ihre Leidenschaft für die Musik leben. Elke Redenius-Rehling spielt Violine, Gitarre sowie Keyboard und schlägt gerne die Djembe, die afrikanische Handtrommel.

Leiterin des Rentei-Kindergartens ist nun Anne Schaidl.

Von Anke Seidel