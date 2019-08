Anwohner sorgt sich um Dünsener Bach: „Da lebt nichts mehr“

Gerhard Witte liebt die Natur. Wer mit ihm spricht, spürt das. Seine Stimme klingt begeistert, wenn er von der Vielfalt der Vögel in Klein Hollwedel spricht – und entsprechend besorgt, wenn es um dem Dünsener Bach geht. Oder besser gesagt um das, was aus dem Gewässer geworden ist.

Klein Hollwedel - „Seit 50 Jahren begleite ich den Bach“, sagt Witte. „Wir haben an ihm geangelt. Es gab Hechte, Zander, Rot- und Neunaugen. Gerade letztere sind ein Beweis dafür, dass es einem Gewässer gut geht. Jetzt ist der Bach zwischen Twistringen und Groß Ringmar tot – da lebt nichts mehr.“

Früher hätten die Landwirte den Bach gepflegt, zweimal im Jahr die Böschungen gemäht und das Gewässer intakt gehalten. „Wenn man die Pflanzen nicht stutzt, wird die Böschung schwach und instabil. Irgendwann, etwa bei Hochwasser, fällt sie ins Kiesbett, und der Bach kann nicht mehr atmen. Zudem verbreitert sich der Bach durch den Abbruch, die Fließgeschwindigkeit nimmt ab, er kann sich nicht mehr freispülen und vertrocknet.“

Die Landwirte hätten die Grundstücke, durch die der Bach fließt, an den Ochtumverband abgegeben. Deren Mitarbeiter hätten mithilfe von Sensen die Böschungen kurz gehalten. „Doch seit sie mit dem Naturschutzbund zusammenarbeiten, passiert nichts mehr“, ärgert sich Witte. „An manchen Stellen mag das dem Bach gutgetan haben, aber hier sind die Auswirkungen katastrophal. Ich habe sogar eine Delegation von Verantwortlichen vor Ort gehabt, um ihnen den Zustand des Baches zu zeigen. Die Antwort: ,Das ist so gewollt. Das ist Naturschutz.’ Wenn ich ihnen sage, dass alles tot sei, wird mir erklärt, das sähe ich falsch.“

Witte blickt in das Bachbett. An manchen Stellen ist es schmal, das Wasser fließt, die Böschung ist dicht bewachsen und erlaubt nur hier und da einen Blick auf das Gewässer. An anderen Stellen, wie in einem Wäldchen, ist das Bachbett extrem breit und führt keinen Tropfen mehr. „Hier hat man zu lange gewartet. Und es wird irgendwann überall so aussehen, wenn man ihm kein Korsett aus Kies gibt und die Böschung nicht pflegt. Das soll Naturschutz sein?“

+ Die Ufer des Dünsener Bachs sind dicht bewachsen. © Kreykenbohm

Matthias Stöver, Geschäftsführer des Ochtumverbandes, weiß, dass manche Bürger es nicht gern sehen, dass die Böschungen nicht mehr wie früher gemäht werden. Doch er stellt auch klar, dass der Verband einmal im Jahr bestimmte Gewässer, auch naturnahe Abschnitte des Dünsener Baches, von einer Handkolonne kontrollieren lässt. Allerdings hat man dabei immer den Naturschutz im Blick. „Die Mitarbeiter gehen nach dem Prinzip vor: ,Soviel wie nötig, so wenig wie möglich.’ Das heißt, es werden nur so viele Pflanzen entfernt, wie notwendig sind. Wir stellen sicher, dass das Wasser abfließen kann, wollen aber auch, dass das Gewässer ein Lebensraum für Pflanzen und Tiere ist.“

Der Dünsener Bach sei ein wertvolles Gewässer von landesweiter Bedeutung, in das viel Geld investiert werde. So seien Kiesbänke ergänzt, Erlen am Ufer gepflanzt und durch den Umbau von 24 Sohlabstürzen zwischen Dünsen und Delmenhorst wichtige Schritte zur Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit vollzogen worden. Dass der Bach an manchen Stellen, wie in Klein Hollwedel, trocken liege, habe seine Gründe. „Wir haben zwei sehr trockene Sommer hintereinander gehabt. Die haben auch dafür gesorgt, dass sich die Fische aus dem Mittel- und Oberlauf zurückgezogen haben.“

Die Uferabbrüche rührten zum Teil daher, dass in früheren Zeiten Bäume von Anliegern gepflanzt worden seien, die nicht standortgerecht gewesen sind. Wenn man dort intervenieren wolle, müsse man auch die Bäume entfernen, was nicht geplant und sehr kostspielig sei. „Wir sind sicher, es wird sich auch so dort wieder im Laufe der Zeit mehr Naturnähe entwickeln.“

Dass dichter Pflanzenwuchs automatisch zu Uferabbrüchen führt, sei so nicht korrekt, sagt Stöver. „Es gibt Pflanzen, die Abbruch begünstigen, doch die werden von der Handkolonne entfernt. Im Übrigen sind Uferabbrüche, wie durch Hochwasser, auch natürlich, schließlich ist ein Gewässer dynamisch und verändert sich.“

Den Vorschlag, dem Bach ein Korsett mithilfe von Kies zu verpassen, hält Stöver für nicht sinnvoll. „Er ist kein besteintes Gewässer. Es wäre unnatürlich, von irgendwoher extra Steine herzuholen. Das passt nur in einem bestimmten Rahmen.“