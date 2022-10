Lebensfreude pur beim Herbstfest in Bassum

Von: Horst Meyer

Teilen

Mit vielen Fahrzeugen vor Ort: das Technische Hilfswerk (THW). © Horst Meyer

Herbstfest in Bassum: Nahezu alle Geschäfte waren geöffnet und die Stände gut besucht. Vor allem Eisdielen und Cafés erfreuten sich bei sonnigem Wetter besonderer Beliebtheit. Doch auch das Technische Hilfswerk (THW) überzeugte mit vielen Fahrzeugen vor Ort.

Bassum – „Lebensfreude à la Piazzetta“ steht auf einem Werbebanner über einer Eisdiele an der Alten Poststraße. Am Sonntag hätte man es als Motto auf das Bassumer Herbstfest übertragen können. Bei strahlendem Sonnenschein konnte man ein gewisses mediterranes Flair wahrnehmen und sah überall an der Sulinger Straße und der Alten Poststraße fröhliche Gesichter. Nahezu alle Geschäfte waren geöffnet und augenscheinlich gut besucht.

Michael Maas stand an der Kasse in seinem Modehaus und war ebenso wie seine Kolleginnen gut beschäftigt. In den Eisdielen und Cafés der Innenstadt fanden sich innen und im Außenbereich nur wenige freie Plätze. Auch bei der Vino Bar herrschte zeitweise Platzmangel. Über allem der Duft von frischen Backwaren und Schmalzkuchen bis hin zu Fischspezialitäten.

Am Stand mit den Schmalzkuchen musste man gegen 15 Uhr schon eine längere Wartezeit einplanen. Dazwischen der bei solchen Veranstaltungen übliche Mix von örtlichen Handwerkern, die für ihre Leistungen warben, fliegenden Händlern mit Textilien oder Lederwaren bis hin zu Informationen zu Bassumer Einrichtungen.

Besucher auf dem Herbstfest. © Horst Meyer

Anders Niedenführ stand zusammen mit Kolleginnen am Transporter der Tafel Bassum und warb für einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. „Wir haben eine Magnettafel, auf der verschiedene Lebensmittel abgebildet sind. Besucher können hier einmal schätzen, wie lange über das Mindesthaltbarkeitsdatum einzelne Lebensmittel noch verzehrt werden können. Die meisten sind überrascht, wie lange das teilweise noch möglich ist“, berichtete er.

Hartmut Stolte warb zusammen mit dem Vereinsvorsitzenden Thorsten Runge für den Bassumer Bürgerbus. „Wir haben unser Angebot erweitert und fahren in Bramstedt jetzt bis zum Bremer Weg“, erläuterte Stolte, der als Fahrer dabei ist. Beide hofften, im Laufe des Nachmittags noch den einen oder anderen Interessierten zu finden, der etwas Freizeit übrig hat und den Verein als Fahrer unterstützen könnte. „Wir brauchen dringend weitere Fahrer“, waren sie sich einig. Dorothee und Dieter Volkmann aus Bassum ließen sich von ihren Enkelkindern über den Markt leiten. Sie standen vor der schweren Entscheidung, geht es erst zum Schmalzkuchen oder doch zum Eis.

Viele Bassumer nutzen das gute Wetter für einen Ausflug. Ziel war das Herbstfest in der Bassumer Innenstadt. © Horst Meyer

Das THW hatte auf der Freifläche vor der Sparkasse groß aufgefahren. Blaue Lastwagen und ein Radlader fanden Anklang bei den erwachsenen Besuchern, wogegen eine Hüpfburg in THW-blau und in Form eines LKW sich bei den Jüngeren großer Beliebtheit erfreute.

Ein Bassumer Autohaus präsentierte aktuelle Modelle vor der Sparkasse. Dabei überwiegend Elektrofahrzeuge, die auf starkes Interesse stießen. Am Stand der VHS auch der kürzlich neu gegründete Digitalcampus Niedersachsen, der als Lernplattform digitale Kenntnisse aufbessern, verschärfen oder auch von Grund auf aufbauen möchte. Ein Roboter stand hier zur Kommunikation mit Besuchern bereit. Nebenan boten die Niedersächsischen Landesforsten Informationen zur Naherholung in den Wäldern der Region.

Für Kinder gab es hier auch eine Button-Maschine, mit der sie ihr Bekenntnis zur Natur als Anstecker selbst herstellen konnten. Und mitten im Trubel der Alten Poststraße dann in der Alten Löwen-Apotheke auch ein Wahllokal. Auch wenn es beim Besuch der Kreiszeitung so aussah, als wenn der Wahlvorstand nicht besonders gefordert war, zeigten sich die ehrenamtlichen Helfer zufrieden mit der Wahlbeteiligung. Auch die Unterhaltung vor den Schaufenstern und die musikalische Beschallung fand ihre Zustimmung.

Auch wenn der Autor dieser Zeilen nicht wie Arnold und Gerda Hüsing aus Syke mit dem Fahrrad gekommen war, hatte er keine Probleme, unmittelbar im Zentrum einen Parkplatz zu finden. Die meisten Besucher kamen wohl zu Fuß oder mit dem Fahrrad aus der näheren Umgebung. Sie haben ihren Besuch sicherlich nicht bereut.