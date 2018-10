Lebendiges Bassum

Kreiskartoffelfest lockt Tausende zum Bummeln, Schauen und Klönen an die Freudenburg

+ Farbenfrohe Vielfalt gibt es nicht nur beim Tanzprogramm in der Konzertmuschel, sondern auch an den Verkaufsständen.

Bassum - „Weil Bassum lebendig ist“ – so könnte man den diesjährigen Slogan des Tags der Regionen nach dem Besuch des Kreiskartoffelfestes in Bassum umbenennen. Tausende Besucher kamen zur Auftaktveranstaltung des bundesweiten Aktionstages, der in diesem Jahr unter dem Motto „Weil Heimat lebendig ist“ über die Bühne geht und zum 18. Mal in Bassum ausgerichtet wurde. Diese Lebendigkeit war am Sonntag auf dem Gelände der Freudenburg gut zu spüren. Die Menschen kamen in Scharen, um zu bummeln, zu schauen, zu klönen und zu genießen.