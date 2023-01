Die sich auf Islandpferde versteht

Von: Frauke Albrecht

Zwei, die sich verstehen: Lara Storch mit ihrem aktuellen Turnierpferd Heikir. © Albrecht

Lara Storch aus Schorlingborstel ist bereits mit 16 Jahren eine erfolgreiche und vielversprechende Reiterin.

Schorlingborstel – Ob Lara Storch bereits im Bauch ihrer Mutter von Pferden geträumt hat, vermag sie nicht zu beantworten. Aber seit sie denken kann, ist sie pferdeverliebt. Und sie begann früh, die Tiere zu verstehen und mit ihnen zu arbeiten. Mit fünf Jahren war sie für Reittraining noch zu klein, also begann sie als Volti-Mädchen. Ein Jahr später durfte sie endlich richtig loslegen. Mit sieben kaufte die Familie das erste Pony. Heute ist Lara Storch 16 Jahre alt, deutsche Jugendmeisterin und mehrmalige norddeutsche Jugendmeisterin.

Die Familie nennt acht Pferde ihr eigen. Alles Islandponys. Und alle haben bei der Familie ein fürsorgliches Zuhause. „Darauf legen wir sehr viel Wert. Pferde sind für uns keine Sportgeräte, sondern Familienmitglieder“, sagt Mama Marion, ebenfalls Reiterin und Pferdefreundin. Und so grast auch das Kinderpferd von einst auf der Weide in Schorlingborstel. Der Name des kleinen Islandhengstes: Hreggnasi – was so viel bedeutet wie „Dem die Winde durch die Nüstern wehen“. Klangvolle Namen sind bei Isländern beliebt.

Islandponys gelten als robust, sehr treu und charakterstark

Warum ausgerechnet Islandponys? „Weil sie einen tollen Charakter haben. Sie sind robust und sehr treu, immer gelassen und charakterstark “, schwärmt Lara. Das Besondere sei zudem ihre Vielseitigkeit. Neben Schritt, Trab und Galopp haben Islandponys zwei weitere Gangarten – Tölt und Pass. Sie eignen sich sogar für Dressur- und Springwettbewerbe. Diese Vielseitigkeit ist es, die Lara reizt. „Ich zeige gern das Pferd mit verschiedenen Gangarten und Aufgaben.“

Sie selbst bezeichnet sich durchaus als ehrgeizig. „Das, was ich anfange, will ich auch durchziehen“, sagt sie. Aber nie auf Kosten der Tiere. „Klar ärgere ich mich, wenn ich verliere. Aber ich weiß, dass es nie die Schuld des Pferdes ist, sondern immer die des Reiters, wenn etwas nicht klappt. Pferde machen nie etwas mit Absicht oder weil sie bösartig sind. Sie folgen ihrem Instinkt.“

Deshalb gehe es bei diesem Sport nicht nur um das reiterliche Können. „Es geht auch um das Talent, sich auf Pferde einzustellen. Und das macht Lara wunderbar“, schwärmt die Mutter. Sie ist selbst Reiterin, aber längst nicht so gut wie die Tochter, wie sie einräumt.

Das Talent, sich auf Pferde einzustellen

Häufig startet Lara in Wettbewerben mit verschiedenen Pferden, muss sich von einer Sekunde auf die andere umstellen. Um erfolgreich zu sein, müssen Pferd und Reiter ein Team bilden. Dafür seien Einfühlungsvermögen und Vertrauen erforderlich.

Lara selbst beschreibt es so: „Ich merke einfach schnell, wenn sich das Pferd beim Reiten verändert.“ So war es auch kürzlich bei Heikir, ihrem künftigen Turnierpferd. Beim Training merkte Lara: Irgendwas ist anders. Der hat Schmerzen. Gezeigt habe das Pony das nicht. Es lahmte nicht, ging normal. Und doch hatte Lara das Gefühl, das etwas nicht stimmt. Sie bestand darauf, in die Tierklinik zu fahren. Die Aufnahmen dort belegten ihre Vermutung.

Reitlehrer und Trainer hätten bereits früh Laras Talent erkannt – und so arbeitete sich die Schülerin hoch. Nach dem Kinderpferd „Nasi“ folgte die Stute Ada, die sie selbst mit ausgebildet hat. Mit ihr war sie in der Jugendklasse erfolgreich. Ada ging in Rente, für Lara ging es weiter. Bis vor Kurzem war sie im Jugendkader Hannover/Bremen und im Nachwuchskader Deutschlands, für den ist sie nun zu alt. Doch steht sie unter Beobachtung des Kaders junger Reiter. Lara weiß: „Das Niveau dort ist außerordentlich hoch.“

Schule steht an erster Stelle

Auch wenn ihr Beobachter viel Potenzial bescheinigen, will sich Lara Zeit lassen. „Ich möchte mich auch auf die Schule konzentrieren.“ Sie geht in die 11. Klasse der Lukas-Schule in Bassum und strebt das Abitur an. Auch wenn das Reiten für sie „nur“ Hobby ist, steht sie täglich im Stall. „Es macht mir einfach Freude und Spaß“, sagt Lara. Ob sie sich die Reiterei später auch als Beruf vorstellen kann, lässt Lara auf sich zukommen. Allerdings gibt sie jetzt bereits schon Reitunterricht und hat diverse Trainerscheine. Für März plant sie ein Praktikum auf einem Islandpferdehof in Süddeutschland bei einer befreundeten Züchterin der Familie. „Da kann ich mein Pferd mitnehmen und trainieren.“

Auch wenn die Szene der Islandpony-Liebhaber in den vergangenen Jahren gewachsen sei, kennen sich Reiter und Züchter. „Es ist wie eine Familie“, beschreibt es Marion Storch.

2018 mit der eigenen Pferdezucht auf dem Storchenhof begonnen

Längst habe sich das Hobby der Tochter auf das Familienleben ausgewirkt. Die Storchs sind nicht nur in ganz Deutschland unterwegs, um Lara zu Wettbewerben zu begleiten, sondern sie züchten auch Islandpferde. 2018 kauften sie einen Hof in Schorlingborstel und nannten ihn Storchenhof.

Mittlerweile stehen nicht nur die acht eigenen Pferde im Stall, wobei zwei Stuten tragend sind, sondern auch zehn Einstaller. Zuchtziel: „Die guten Sportler behalten, die Freizeitpferde weitervermitteln“, sagt Marion Storch. Das erste eigene Zuchtfohlen trägt den klangvollen Namen Leiknir vom Storchenhof. Leiknir bedeutet etwa „der Geschickte“, „der Begabte“.

Ob er wirklich begabt ist, wird die Zukunft zeigen. Noch ist es Lara, die Erfolg um Erfolg erzielt. Am Sonntag, 5. Februar, wird sie übrigens vom Kreissportbund in Verden ausgezeichnet, weil sie 2022 zwei norddeutsche Meistertitel und einen Vizemeistertitel geholt hat – mit drei verschiedenen Pferden. Noch eine Urkunde mehr in der Trophäensammlung. In ihrem Zimmer in Schorlingborstel hat sie eine ganze Wand an Schleifen und haufenweise Pokale. „Ich weiß von jeder Schleife, wo sie gewonnen wurde und wie es war.“ Sagt die, die sich auf Islandpferde versteht.