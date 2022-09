Landwirt beklagt fehlende Wertschätzung: „Vergesse manchmal, wie schön mein Beruf ist“

Von Auflagen und Unverständnis gefrustet: Landwirt Markus Kattau. © Seebacher

Landwirt Markus Kattau bittet um mehr Verständnis für seinen Berufsstand. Veränderungen seien leichter zu fordern, als verantwortungsvoll umzusetzen.

Nordwohlde – Markus Kattau ist gefrustet. Der Landwirt aus Nordwohlde liebt seinen Beruf und die vielfältigen Aufgaben auf dem familienbetriebenen Hombachhof. Gleichzeitig ärgert er sich über die Haltung von Politik und einem Großteil der Bevölkerung gegenüber seinem Berufsstand. „Es ist einfach, Veränderungen zu fordern, wenn andere dafür Geld und Mühen investieren müssen“, sagt Kattau mit Blick auf Auflagen und Kosten.

Spagat zwischen Auflagen und gewinnbringendem Betrieb kaum möglich

Viele Landwirte seien es leid, wegen ihrer Tierhaltung oder Düngemitteln in der Kritik zu stehen. Von außen werde der Ruf nach Vielfalt und Abwechslung auf den regionalen Höfen lauter, hat Kattau beobachtet. „Es gibt Forderungen nach umweltschonenden Methoden und mehr Tierwohl“, zählt er auf und ergänzt: „Das kostet aber viel Zeit und Geld.“ Es sei nahezu unmöglich, den Spagat zwischen Auflagen und einem gewinnbringenden Betrieb zu schaffen. „Lebensmittelerzeuger sollten aber keine Existenzängste haben.“

„Viele wollen mitreden“, so seine Meinung. Den Fordernden fehle aber das Hintergrundwissen „und den Landwirten die Ressourcen“, beschreibt Kattau das daraus entstehende Konfliktpotenzial. Häufig spreche er mit Kunden auf dem Hof oder am Stand auf dem Bremer Wochenmarkt, die ihm Ideen für die Bewirtschaftung seiner Flächen vorschlagen. „Ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich eine ablehnende Haltung einnehme“, sagt Kattau. Denn, so der 29-Jährige, ihm fehle ebenso wie einem Großteil der Landwirte die finanzielle Sicherheit für Experimente. Wenn ein Versuch fehlschlage, könne das die Existenz bedrohen.

Es gibt Forderungen nach umweltschonenden Methoden und mehr Tierwohl. Das kostet aber viel Zeit und Geld.

Dass aber gerade die Landwirte mit der Lebensmittelproduktion dafür sorgen, dass die Gesellschaft existieren kann, sei den meisten nicht bewusst, bedauert Markus Kattau. „Wenn es keine Lebensmittel gibt, braucht auch niemand mehr Luxus wie Urlaub und Technik“, so der engagierte Landwirt, der bewusst von Lebens- und nicht von Nahrungsmitteln spricht.

Trotz dieser existenziellen Bedeutung werde die Landwirtschaft immer wieder zur Rechenschaft gezogen, kritisiert Kattau. „Die Menschen verurteilen diejenigen, die ihre Lebensgrundlage schaffen.“ Sein Wunsch: mehr Verständnis. „Wenn ich mit meinem Trecker über die Straße fahre, werde ich blöde angesehen“, berichtet der Landwirt. Und wenn er sich ein neues Gerät anschaffe, heiße es, Landwirte hätten zu viel Geld. „Das ist ein Arbeitsgerät, ohne das ich meine Aufgaben nicht erledigen und Fristen nicht einhalten kann“, so Kattau. Er fragt sich immer wieder, „wie ich den Menschen die Situation begreifbar machen kann“.

Verordnungen und Vorschriften nehmen Kattau den Spaß am Landwirtsein

Ein weiteres Thema, das den Junglandwirt aufregt, sind die aus Kattaus Sicht fehlende Beständigkeit und leere Versprechungen der Politik. „Es muss langfristige Gesetze geben. Sonst lohnen sich Investitionen nicht.“ Zudem fordert er, dass mit den Landwirten „und nicht den Menschen in den Ämtern“ gesprochen werde.

Eine Entscheidung, die ihm jüngst bitter aufstieß, war die EU-Vorschrift, ab 2023 vier Prozent der Agrarflächen für den Umweltschutz stillzulegen. Angesichts der Versorgungskrise hatte Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, aber entschieden, diese Forderung auszusetzen. Dennoch kann Markus Kattau nur den Kopf schütteln: „Diese Forderung schmälert unseren Verdienst ohne einen tatsächlichen Erfolg.“ Vielmehr würden den Landwirten sogar Kosten entstehen. „Mir ist bewusst, dass die Natur schützenswert ist und an der einen oder anderen Stelle unsere Hilfe braucht“, sagt Kattau und kritisiert, „aber bitte nicht auf dem Rücken der Landwirtschaft“.

Mir ist bewusst, dass die Natur schützenswert ist und an der einen oder anderen Stelle unsere Hilfe braucht, aber bitte nicht auf dem Rücken der Landwirtschaft.

„Ich vergesse manchmal über den ganzen Frust, wie schön mein Beruf ist“, sagt der Nordwohlder. Schließlich erlebe er, wie Leben heranwachse. Er könne Pflanzen wachsen sehen und ernten. „Das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl.“ Unter anderem aus diesem Grund habe er sich für die Arbeit auf dem Familienbetrieb entschieden. Und auch andere junge Menschen interessieren sich laut Kattau für die Branche. „Leider geht ihre Energie und Hoffnung schnell verloren, wenn der Arbeitsalltag sie einholt“, glaubt Kattau, dass die Anforderungen an den Beruf zu hoch seien. Auf der anderen Seite bedeuteten die hohen Standards gute Produkte für die Verbraucher, so Kattau.

„Landwirtschaft ist komplex“, meint der 29-Jährige. Daher könne man „nicht alle Betriebe über einen Kamm scheren und ihnen Vorschriften überstülpen“.

Abschließend gibt er zu bedenken: „Individualität wird in Deutschland so groß geschrieben. Aber in der Landwirtschaft wird alles vereinheitlicht.“