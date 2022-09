Landtagskandidaten der Linken setzen auf fairere Verteilung

Von: Anke Seidel

Bei der Landtagswahl am 9. Oktober ist der Landkreis Diepholz in vier Wahlkreise eingeteilt. Wir stellen die Kandidaten für die Partei Die Linke vor.

Wahlkreis 38: Sebastian Kuhlmann

Er ist 34 Jahre alt, seit rund zehn Jahren als Diplom-Verwaltungsbetriebswirt beim Landkreis Schaumburg tätig und Vater von zwei Töchtern: Sebastian Kuhlmann, Mitglied der Linken und bei Attac, kandidiert im Wahlkreis 38 für die Linke. Außerdem ist er Mitglied im Arbeiter-Samariter-Bund.

Sebastian Kuhlmann © Privat

Seine grundsätzlichen Ziele ließen so zusammenfassen, sagt Sebastian Kuhlmann: „Den Staat aufwerten, die Jugend stärken, den Wohlstand ,fairteilen’, die Privatisierung verhindern und die Kultur entfesseln.“

Seinen ganz persönlichen Wahlspruch beschreibt er so: „Niedersachsen ist für alle da! Privatisierung stoppen!“ In seiner Freizeit unterstützt er am liebsten „seine Jungs“ auf dem Fußballplatz in seinem Verein, dem TuS Niedernwöhren. Weitere Hobbys: „Ich lese mit Begeisterung und bin leidenschaftlicher Kinogänger.“

Wahlkreis 39: Torben Franz

Der 27-jährige Torben Franz ist Sozialarbeiter von Beruf. „Die Linke versteht sich als Mitgliederpartei und Partei der Bewegungen“, so der 27-Jährige. „Das heißt, nicht wir als Partei erreichen Erfolge, sondern im gemeinsamen Kampf und Streit können Lösungen erreicht werden. Wir laden alle dazu ein, mitzuwirken und dafür zu sorgen, dass diese Erfolge erreicht werden.“ Die Linke setze sich für eine aktive Unterstützung von Landwirten bei einer profitablen Direktvermarktung ein: „Lebensmittel sollen vor allem vor Ort verkauft werden. Öffentliche Einrichtungen sollen die Zutaten für ihre Kantinen möglichst aus regionaler Landwirtschaft beziehen.“

Torben Franz © Privat

Analog zum Mindestlohn brauche man Mindesterzeugerpreise: „Gerechte Erzeugerpreise sind die Grundvoraussetzung für mehr Tierwohl und gute Löhne in der Landwirtschaft.“

Wahlkreis 40: Jürgen Abelmann

Jürgen Abelmann will es noch mal wissen: Der 64-Jährige kandidiert im Wahlkreis 40 für die Linke. Dafür bringt er Erfahrungen als Kreistagsabgeordneter mit, saß einst im Beirat in Bremen-Walle für die SPD und im Bundesbeirat der evangelischen Kindergärten. Er wohnt mit seiner Familie in Syke-Barrien.

Jürgen Abelmann © Privat

Sein politisches Schwerpunktthema ist der öffentliche Personennahverkehr. Genauso setzt er sich für die Reaktivierung der Bahnstrecken ein und möchte neue Bahnstrecken realisiert wissen.

Das Lebensmotto von Jürgen Abelmann lautet: „Das Schlimmste annehmen und das Beste hoffen.“ Seine Hobbys sind die Museumseisenbahn und das Malen.

Wahlkreis 41: Michael Barth

Realschullehrer ist Michael Barth, der Kandidat der Linken im Wahlkreis 41, von Beruf. Der 46-Jährige lebt in Hassel und ist seit 2007 Mitglied der Linken, seit 2019 Mitglied des Gemeinderates der Gemeinde Hassel. Michael Barth arbeitet in folgenden Landesarbeitsgemeinschaften der Linken mit: Bildung, Landwirtschaft, Ernährung, Verbraucherschutz, Ökologie. Außerdem ist er Mitglied im Weser-Aller-Bündnis und engagiert sich für Demokratie und Zivilcourage (WABE).

Michael Barth © Privat/Die Linke

Seine Schwerpunktthemen sind die Schulpolitik („unter anderem Veränderungen im Schulsystem, Chancengerechtigkeit, Inklusion“) und der ländliche Raum. Michael Barth setzt sich für den sozial-ökologischen Umbau gemeinsam mit den Landwirten ein und will für die Erhaltung der Dörfer streiten.

Als gleichwertige Teilhabe aller Menschen liegt ihm die Inklusion am Herzen. Sein Lebensmotto lautet: „Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier.“ Das Hobby von Michael Barth ist nach seinen eigenen Angaben Eishockey.