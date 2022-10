Landkreis Diepholz: Radfahrer stürzt und wird lebensgefährlich verletzt

Von: Johannes Nuß

Ein älterer Radfahrer hat sich bei einem Sturz in Bassum lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Ein Radfahrer ist in Bassum lebensgefährlich verletzt worden. Er war gerade dabei, eine Straße vor einem LKW zu überqueren, als er stürzte.

Bassum – Ein älterer Radfahrer hat sich am Freitagmittag, 21. Oktober, in Bassum (Landkreis Diepholz) in Niedersachsen bei einem Sturz lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei in einem Bericht an die Presse schreibt, hat es sich bei dem Sturz um einen Alleinunfall gehandelt, also ein Unfall ohne fremde Einwirkung. Dieser ereignete sich gegen 13:45 Uhr an der Einmündung der B 51/Klövenhausen in Wiebusch.

Der Radfahrer war auf dem dortigen Fuß- und Radweg an der B 51 in Richtung Twistringen unterwegs. An der Einmündung Klövenhausen stand ein Lkw und wartete. Der Radfahrer überquerte die Einmündung und geriet dabei ins Schlingern und stürzte. Eine Berührung mit dem wartenden Lkw gab es laut Polizeibericht allerdings nicht.

Ein Notarzt versorgte den Radfahrer, bevor er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Der ältere Herr erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Der angeforderte Rettungshubschrauber wurde allerdings nicht gebraucht. Die B 51 musste für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

