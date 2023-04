Landfrauen-Kreisverband und Kochen mit Kindern feiern Geburtstag

Von: Ulf Kaack

Christian Porsch (vorne), Elisabeth Brunkhorst und Christoph Klomburg mussten ihr Kochtalent beweisen. © Privat

Der Kreisverband der Landfrauen feiert im Gasthaus Zur Post in Neubruchhausen 75-jähriges Bestehen und 20 Jahre Kochen mit Kindern.

Bassum – Geburtstag im Doppelpack: Gleich zwei Jubiläen haben die Landfrauen am Samstag gefeiert– das 75-jährige Bestehen ihres Kreisverbands sowie die 20-jährige Erfolgsgeschichte des Vereins Kochen mit Kindern.

Die Geschichte des Kreisverbands der Landfrauenvereine Grafschaft Hoya

Dem Anlass entsprechend war es rappelvoll im Gasthaus Zur Post in Neubruchhausen. Vor knapp 200 Mitgliedern und Gratulanten ließ die Kreisvorsitzende Sabine Sparkuhl, dem Credo „Ohne Wurzeln keine Zukunft“ folgend, die Geschichte und die erfolgreiche Arbeit des Kreisverbands der Landfrauenvereine Grafschaft Hoya Revue passieren: „Als sich unsere Organisation in den Notzeiten unmittelbar nach dem Kriegsende innerhalb eines gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Vakuums formierte, ging es um existenzielle Herausforderungen. Die Landwirtschaft stand hinsichtlich der Volksernährung extrem im Fokus. Viele Bauern waren im Krieg gefallen oder in Gefangenschaft, Millionen von Flüchtlingen mussten ernährt werden, dazu Mangel an allen Ecken und Enden – die Frauen auf dem Land hatten neben ihrer Verantwortung für die Familie eine erhebliche Last zu schultern.“

Waren es in den ersten beiden Jahrzehnten vor allem pragmatische Gründe in Sachen Haus- und Landwirtschaft, die prägend für die Arbeit waren, rückten später neue Themen ins Spektrum der Aktivitäten: Fragen zu Erziehung und Gesundheit, Kultur und Ethik sowie zur Rolle der Frau in der Gesellschaft. Zunehmend positionierten sich die Landfrauen politisch. Aktuell geben sie Frauen und Familien auf dem Lande eine Stimme, fordern Equal Pay sowie gleiche Lebensbedingungen in Stadt und Land ein, fördern soziale Projekte, engagieren sich für den Naturschutz, gesunde Ernährung und kulturelle Projekte.

Christoph Klomburg und Volker Meyer würdigen die Arbeit des Kreisverbands der Landfrauenvereine Grafschaft Hoya

„Euer Wort hat Gewicht, das ehrenamtliche Engagement der Landfrauen ist eine tragende Säule des Zusammenlebens auf den Höfen und im ländlichen Raum“, würdigte Christoph Klomburg, der Vorsitzende des Landvolks Mittelweser, die Arbeit der aktuell knapp 2700 im Kreisverband aktiven Landfrauen. „Ihr vermittelt bodenständige Werte auf vorbildliche Weise und bildet in dem derzeit in Teilen belasteten Stadt-Land-Verhältnis einen ebenso wuchtigen wie wichtigen Eckpfeiler. Ihr seid Macherinnen und packt die Dinge physisch an, wo andere sich in endlosen Diskussionen verlieren.“

Heruntergebrochen auf ganz Deutschland, bilden die Landfrauen mit rund einer halben Million Mitgliedern die mit Abstand größte weibliche Interessenvertretung.

Ein Aspekt, den Volker Meyer als stellvertretender Landrat und Mitglied des niedersächsischen Landtags unterstrich: „Heruntergebrochen auf ganz Deutschland, bilden die Landfrauen mit rund einer halben Million Mitgliedern die mit Abstand größte weibliche Interessenvertretung. Von der Politik wird sie als Kompetenz- und Machtfaktor angesehen. Repräsentantinnen des Verbands sind nicht ohne Grund Teil von Delegationen, wenn Minister aus dem Bundestag im Ausland agieren. Und auch innenpolitisch sind sie als überparteiliche Instanz in die Entscheidungsprozesse eingebunden.“

Bevor der TV-Journalist und -Moderator Peter von Sassen seinen Multimediavortrag „Astrid Lindgren – ganz persönlich“ startete, gab es ein Promi-Kochduell, wobei Niedersachsens Landfrauen-Präsidentin Elisabeth Brunkhorst, der Bassumer Bürgermeister Christian Porsch und der Landvolk-Vorsitzende Christoph Klomburg als Prominente antraten. Auf der Show-Bühne musste das Trio aus allerlei Rohkost innerhalb von 15 Minuten jeweils ein Menü kreieren und geschmackvoll auf einem Teller anrichten.

Peter von Sassen wird von (v.l.) Edda Möhlenhof-Schumann, Sabine Sparkuhl und Jutta Hohnholz begrüßt.

Eine Kinderjury bewertete anschließend die kulinarischen Machwerke und kürte anschließend – unter donnerndem Applaus – Christian Porsch zum Sieger der Küchenschlacht.