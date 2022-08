Landfrauen-Programm: Highlight zum Start

Von: Anika Seebacher

Teilen

Machen mit einem hübsch gedeckten Tisch Lust auf den Landfrauen-Kultursommer: die Landfrauen Birgit Meyer-Borchers (links) und Hannelore Vogt sowie Thomas Schwenen (2.v.l.) und Oliver Sänger von der Band Greyhound. © Anika Seebacher

Die Bassumer Landfrauen laden am 27. August zum Kultursommer in die Freudenburg ein. Es folgen diverse weitere Veranstaltungen im zweiten Halbjahr - und es sind noch Anmeldungen möglich.

Die Freudenburg bietet ein ideales Ambiente für Freiluftveranstaltungen. Das haben auch die Bassumer Landfrauen erkannt und veranstalten ihren Kultursommer abwechselnd an der Freudenburg und in einem Garten. Im Jahr des 75-jährigen Bestehens lädt der Landfrauenverein Freudenberg-Bassum für Samstag, 27. August, zu einem gemütlichen Nachmittag mit Picknick an der Konzertmuschel ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals statt.

Greyhounds spielen Summertime-Programm

Die Landfrauen sind begeistert, in der Band Greyhound musikalische Unterstützer gefunden zu haben. Bandmitglied Oliver Sänger freut sich über die Anfrage besonders, denn „ich wollte schon lange an der Freudenburg spielen“, verrät er und schwärmt von „einer fantastischen Location“, in der die Musiker aus Bassum, Syke und Bremen ihr Summertime-Programm spielen werden.

Während die Landfrauen Tische und Stühle für bis zu 250 Personen aufstellen, sind Essen, Getränke und Deko von den Gästen mitzubringen, informiert Hannelore Vogt. Natürlich hoffen alle auf gutes Wetter. „Bei extremen Regenfällen oder Unwetter müssen wir den Nachmittag leider kurzfristig absagen“, informiert die Kassenführerin der Landfrauen. Mit dem Kultursommer starten die Landfrauen gleich mit einem Höhepunkt ins Veranstaltungsprogramm des zweiten Halbjahres. Vor sechs Wochen sind 1500 Flyer mit den Aktionen erschienen. „Viele Veranstaltungen sind schon ausgebucht“, freut sich Birgit Meyer-Borchers über den regen Zuspruch. Die erste Vorsitzende weiß aber, bei welchen Events es noch freie Plätze gibt.

Landfrauen Kultursommer Der Landfrauen-Kultursommer findet am Samstag, 27. August, von 15 bis 19 Uhr an der Freudenburg statt. Anmeldungen bei Hannelore Vogt bis 20. August unter Telefon 04241/4232 oder per E-Mail (hannelore.vogt1954@ gmail.com; Mitglieder über die Ortsvertreterinnen). Aber auch spontane Besucher sind willkommen.

Weitere Veranstaltungen im zweiten Halbjahr

So stellt Christine Iburg bei einem Workshop „Bunter Herbst“ in ihrer Halle in Stühren Tischdekorationen rund um den Kürbis vor. Für den kreativen Nachmittag am Samstag, 17. September, ab 14.30 Uhr sind noch Anmeldungen möglich (Christine Iburg: 04249/771, E-Mail: christine.iburg@ gmx.de).

Beim Einheitsbuddeln am Montag, 3. Oktober, freuen sich die Landfrauen auf zahlreiche Freiwillige, die von 11 bis 14 Uhr auf dem Hof Buschmann in Bünte Bäume pflanzen. Eine Anmeldung ist hierbei nicht erforderlich.

Nach dem Erfolg im Frühjahr zeigen die Bassumer Landfrauen gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Christine Gaumann am Mittwoch, 5. Oktober, um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) einen Überraschungsfilm in der Kulturbühne. Dazu verrät Birgit Meyer-Bochers: „Der Film hat einen Bezug zur Landtagswahl.“

Kreativ wird es am Samstag, 8. Oktober, ab 9 Uhr in Stövers Landgasthof in Groß Henstedt. Ursula Kruse stellt Geschenke aus Küche und Garten vor. Außerdem werden sich die Teilnehmer bei einem Frühstück stärken. Anmeldungen nimmt Petra Haase (04241/5040, haase.petra@ gmx.net) entgegen.

Noch vier Restplätze gibt es bei den Norddeicher Seeträumen, einem Wellness- und Sportwochenende von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Oktober (Kosten 420 Euro pro Person im Doppelzimmer, 450 Euro im Einzelzimmer; 465 Euro für Nichtmitglieder). Anmeldungen und Infos bei Meyer-Borchers unter Telefon 04241/1399.

Es weihnachtet bei den Landfrauen

Zum ersten Mal gibt es beim Landfrauenverein Freudenberg-Bassum am Samstag, 5. November, eine Tauschbörse für weihnachtliche Dekorationen. In Stövers Landgasthaus kann von 11 bis 17 Uhr eigene, nicht mehr benötigte Deko gegen die weihnachtlichen Schönheiten anderer Teilnehmer getauscht werden.

Am diesjährigen Buß- und Bettag, 16. November, stellen Brigitta Wortmann und Susanne Hinrichs unter dem Titel „Ich erzähle dir meine Geschichte“ Möglichkeiten vor, Erinnerungen analog und digital festzuhalten. Die beiden Landfrauen wissen, wie sich Lebensgeschichten aufbewahren lassen und geben bei Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr im Gasthaus Freye in Osterbinde einen Einblick. Anmeldungen bei Brigitta Wortmann (0173/7699963, maerchentruhe@t-online.de).

Mit Makramee kommt ein Trend aus den 1970er-Jahren zurück. Wie sich Schlüsselanhänger oder Blumenampeln knüpfen lassen, erklärt Kathrin Willmann am Freitag, 25. November, ab 17 Uhr im Seniorenbüro in Bassum. Dort geht es am Samstag, 26. November, von 11 bis 14 Uhr um die Gestaltung von Karten. Unter dem Titel Lettering meets Watercolor zeigt Willmann, wie vielfältig Aquarellfarben sein können. Anmeldungen für beide Workshops bei Corinna Laging (0171/8632590, colaging@t-online.de).

Um sich auf Weihnachten einzustimmen, laden die Landfrauen für Donnerstag, 6. Dezember, zur Adventsfeier in Lüdekes Gasthaus nach Nordwohlde ein. Ab 14.30 Uhr versprechen sie einen lustigen Nachmittag mit der ostfriesischen Landfrau Frieda Janssen alias Helena Keul sowie Kaffee und Kuchen. Anmeldungen bei Hannelore Vogt (04241/4232, hannelore. vogt1945@gmail.com).

Da ein zusätzlicher Bus geordert wurde, gibt es nun auch wieder Plätze für den Besuch des Weihnachtsmarkts in Goslar. Dort wollen sich die Landfrauen am Sonntag und Montag, 11. und 12. Dezember, von den Lichtern und Düften verzaubern lassen. Anmeldungen nimmt bis zum 27. August die Vorsitzende (04241/1399) entgegen.

Neujahrskonzert in Hamburg nur für Mitglieder

Nicht im Flyer enthalten ist ein Angebot, das sich laut der Vorsitzenden ausschließlich an die Mitglieder des Landfrauenvereins Freudenberg-Bassum richtet. „Ich habe 50 Karten für das Neujahrskonzert in der Elbphilharmonie“, verkündet Meyer-Borchers. Die zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker spielen am Montag, 2. Januar 2023. Gestartet wird um 13 Uhr ab Bassum, das Konzert beginnt um 16 Uhr. Anschließend soll es einen Prosecco-Empfang sowie ein Vier-Gänge-Menü geben. Die Rückkehr ist gegen 22.30 Uhr vorgesehen. Im Preis von 185 Euro sind alle Kosten enthalten. Anmeldungen interessierter Landfrauen nimmt Meyer-Borchers ab Montag, 22. August, 10 Uhr ausschließlich telefonisch (04241/1399) entgegen.

Ebenfalls im nächsten Jahr planen die Landfrauen eine 14-tägige Studienreise nach Vietnam und Kambodscha, die am 18. Februar startet. Details zum Verlauf der Reise sowie die Preise erfahren Interessierte auf Anfrage bei Birgit Meyer-Borchers.

Das komplette Programm der Bassumer Landfrauen ist auch online zu finden.