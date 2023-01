Land hilft Sportvereinen und Verbänden - doch das weiß nicht jeder

Von: Gregor Hühne

Steigende Preise: Bassumer Vereine tragen unter anderem die Kosten für die Flutlichtbeleuchtung selbst. © Frauke Albrecht

Angesichts der steigenden Energiekosten hat das Land Niedersachsen eine Unterstützung für Vereine angekündigt. Eine Umfrage in Bassum zeigt: Davon wissen nicht alle.

Bassum – Das niedersächsische Innenministerium unterstützt Sportvereine und Verbände angesichts der Energiekrise mit rund 30 Millionen Euro (wir berichteten). Über ein Förderportal des Landes (www.lsb-nds.net) können Antragsteller ihre Bedarfe anmelden und bis zu 70 Prozent der gestiegenen Kosten erstattet bekommen, so das Ministerium. Möglicherweise eine Freude für viele auch in Bassum, wenn die Staatshilfen bekannter wären. Kenntnis davon haben bisher die wenigsten.

„Da wir noch keinen Antrag gestellt haben, ist folglich noch nichts bei uns angekommen“, sagt Horst Schlottmann, Vorsitzender des TSV Bassum. Dazu müssten zunächst vereinsintern die beabsichtigten Maßnahmen abgesprochen werden.

Sportstätten bleiben derzeit kostenlos von Vereinen nutzbar

Der TSV könne die Sportstätten kostenlos nutzen, so Schlottmann. „Wir müssen noch keine Kosten für Heizung und warmes Duschwasser tragen.“ Der Dank gelte dem Landkreis und der Stadt. Jedoch: „Müssten wir diese Kosten – auch nur teilweise – tragen, könnten wir mit unserem derzeitigen Budget nicht auskommen und müssten die Vereinsbeiträge deutlich erhöhen.“

Die Preissteigerungen gehen aber auch am TSV nicht spurlos vorbei „Wir tragen die Stromkosten für das Flutlicht“, so Schlottmann. „Hier erwarten wir eine deutliche Steigerung der Kosten.“ Gleiches gelte für die Stromversorgung der Wasserförderung für die Beregnungsanlage. Auch für das Vereinsheim, das mit Gas befeuert werde, rechnet Schlottmann mit einer „Steigerung um mindestens das Doppelte“.

Horst-Dieter Jobst von der Sportgilde Bassum 98 klagt ebenfalls über steigende Kosten. „Wir hatten im Herbst die Abrechnung für die Heizkosten. Das waren etwa 10 000 Euro. Das sind 70 Prozent mehr als im Vorjahr“, sagt der Vorsitzende des Schützenvereins. „Die Heizkosten belasten uns sehr!“ Die Schießsportanlage umfasst rund 550 Quadratmeter. „Gerade in der Winterzeit muss die beheizt werden, sonst zittern die Hände“, sagt Jobst.

Für Unverständnis sorgt bei ihm, dass die Gasspeicher wie in Rehden bis „oben hin gefüllt“ seien, die Verbraucher aber teuer dafür bezahlen müssten. Dass das Flüssiggas per Schiff aus Katar oder den USA wesentlich teurer sei, verstehe er. „In den Gasspeichern ist doch aber das ,billige‘ russische Gas“, so Jobst.

Seit rund 40 Jahren ist der 80-Jährige im Schützenwesen. Als Vorsitzender und Vermieter hat er die Zahlen gut im Blick. Noch heize er Schießhalle, Flure, Toiletten mit Gas. Um die laufenden Kosten zu senken, investiere Jobst bereits in eine 100 Kilowatt-Peak-Anlage auf dem Vereinsdach. Kosten: rund 200 000 Euro samt Speicherofen. Derzeit werde dafür das Hallendach verstärkt, da es sonst die zusätzliche Last nicht stemmen könne.

Die steigenden Kosten merke Jobst auch in anderen Bereichen: Getränke für die Vereinsmitglieder oder das Essen bei Veranstaltungen, alles werde spürbar teurer. Dennoch sollen die Kosten nicht an die Mitglieder weitergeben werden. Von den Hilfen des Landes habe Jobst noch nicht gehört. Er will nun prüfen, ob seine Anlage eventuell unter die Förderung fällt.

Für Heinz Mohrmann, Vorsitzender des Stadtsportrings in Bassum, seien die Vereine in einer vergleichsweise „komfortablen“ Situation. Sie zahlten in der Stadt vor allem die Kosten für den Betrieb von Flutlichtanlagen, fasst er zusammen. „Strom, Gas, Wasser trägt in der Regel die Stadt“, so Mohrmann. Ein Verein (Neubruchhausen) habe bereits seine Flutlichtbeleuchtung auf LED umgestellt. Doch seien die Anschaffungskosten „sehr, sehr hoch“, so Mohrmann.

Um Kosten zu sparen, hätten die Bassumer Vereine im Sommer vergangenen Jahres „Neuland“ betreten. Damals sei erstmalig die Bewässerung der Spielfelder begrenzt worden, was dem Solidargedanken geschuldet war.

Kosten steigen „um mindestens das Doppelte“

„Unsere Kosten steigen um mindestens das Doppelte“, klagt auch Werner Wisloh vom TSV Neubruchhausen. Einen Antrag habe er noch nicht gestellt. Die Ankündigung über die Landeshilfen habe er bereits vor Weihnachten vom Kreissportbund erhalten. In der kommenden Vorstandssitzung des Vereins werde das Thema besprochen. Der Verein zahle Flutlicht- und Energiekosten und heize mit Gas. Wisloh rechnet damit, dass die Stadt ihnen das „wohl höher in Rechnung stellen wird“. Dennoch sei die Lage noch relativ stabil. Wisloh: „Noch ist die Ruhe vor dem Sturm.“