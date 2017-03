„Herr Lehmann“: Die lässige Lebensweise der 80er-Jahre

Bassum - Von Ute Schiermeyer. „Als wir vor exakt drei Jahren zum ersten Mal das Schnürschuhtheater nach Bassum holten, waren alle begeistert. Die Leute kamen rein und man hörte von allen Seiten Ah und Oh. Aus der Kulturbühne war ein richtiger Theatersaal geworden“, schwärmt Gudrun Lösche vom Bassumer Kulturforum noch heute. Damals sei ihr sofort klar gewesen, dass sie so ein Erlebnis gern wiederholen möchte.

Nun ist es soweit. Am 31. März kommt das Schnürschuhtheater Bremen erneut in die Lindenstadt. Dieses Mal mit dem Theaterstück „Herr Lehmann“, das nach dem gleichnamigen Bestsellerroman von Sven Regener entstanden ist.

Dramatisiert hat es der Bremer Schauspieler und Theaterregisseur Helge Tramsen, der auch die Regie des Stückes führt. Das Schnürschuhtheater führt das Stück seit über einem Jahr erfolgreich auf. Da Sven Regener aus Bremen stammt, legte Tramsen bei der Dramatisierung neben Herrn Lehmann seinen Fokus natürlich auch auf Bremen.

Es ist das Jahr des Mauerfalls. In Berlin-Kreuzberg arbeitet der ambitionslose Frank Lehmann als Barkeeper in einer Szenekneipe. Er ist mit seinem Leben eigentlich ganz zufrieden, bis er in einen unvorhersehbaren Strudel gerät und sein Alltagstrott von einer Störung nach der anderen unterbrochen wird: Die Eltern wollen ihn in Berlin besuchen kommen, er verliebt sich unsterblich in die Köchin Katrin, sein bester Freund Karl bricht nach Drogenkonsum zusammen, und die Mauer fällt. Zu allem Überfluss wird Herr Lehmann auch noch 30. All das zwingt ihn, seine Handlungsweisen neu zu überdenken. Aus der Perspektive des Herrn Lehmann erzählt das Stück komisch die lässige Lebensweise der späten 80er-Jahre.

„Ein schnelles und dynamisches Stück“

„Es ist ein sehr schnelles und dynamisches Stück“, verspricht Regisseur Helge Tramsen im Gespräch mit dieser Zeitung. Schnelle Dialoge, schnelle Umbauten und die Untermalung mit in die Zeit passender Musik der Band Madness machen das Stück zu einem rasanten Schauspiel. Auch der Rollenwechsel der Schauspieler trage zur Dynamik bei. Bis auf Pascal Makowka, der Herrn Lehmann spielt, schlüpfen die Schauspieler in drei bis sechs unterschiedliche Rollen. Vom Hund bis zum DDR-Grenzerstellen sie ein breites Spektrum an Charakteren dar.

Mathias Hilbig verkörpert unter anderem Lehmanns Freund Karl und Lena Kluger die Freundin Katrin. Zur fünfköpfigen Schauspieltruppe gehören weiter Ulrike Knospe und Holger Spengler.

Der Mittelpunkt der Bühne wird ein großer Kneipentresen sein. Dieser wird durch Umbauten durch die Akteure selbst im Spiel rasch zu einem Bett, einem Schwimmbad oder auch einem Teil der Berliner Mauer.

Regisseur Helge Tramsen und das Team vom Kulturforum versprechen einen unterhaltsamen und lustigen Abend. „Das Stück ist für alle Menschen spannend“, sagt Tramsen. „Es spielt in der Alltagswelt, bedient sich der heutigen Sprache und erzählt von normalen zwischenmenschlichen Konflikten.“

Aufführungsbeginn ist am 31. März um 20.15 Uhr. Das Stück dauert etwa 100 Minuten, es wird eine Pause geben.

Karten gibt es ab sofort bei Papier & Tinte und im Bürgerservice der Stadt Bassum für 18 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets 20 Euro.

Auf Wunsch werden die Karten vom Bürgerservice auch verschickt, Näheres dazu unter Telefon 04241/840.