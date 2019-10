Kurts erster Geburtstag

Twistringen – Ein Jahr ist es her, dass sich Kurt gegründet hat – der Kulturkreis der Stadt Twistringen. Der erste Geburtstag ist es wert, gefeiert zu werden. Doch nicht nur einmal – gleich viermal möchten die Ehrenamtlichen die Hütte voll bekommen.

Den Anfang macht am Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr in der Aula des Schulzentrums ein Abend mit Annie Heger. Ihr Programm „Watt´n Skandaal!“ brachte der Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Moderatorin viele positive Kritiken ein. Mit Charme und Fröhlichkeit unterhält sie ihr Publikum musikalisch und autobiografisch – und das alles auf Plattdeutsch. Aber der Abend wird nicht nur heiter bis fröhlich, auch aktuelle Themen fließen mit in das Programm der Kabarettistin mit ein, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Dauelsberg und im Bürgerservice des Rathauses für 17,50 Euro sowie an der Abendkasse für 20 Euro.

Künstlerisch geht es am Sonntag, 3. November, weiter. Die Heiligenloher Künstlerin Karin-Maria Menk – ein Kurt-Mitglied – lädt in Kooperation mit dem Museum der Strohverarbeitung zur Vernissage der Kunstausstellung „Oh, wenn ich fliegen könnte“ ein. Hier sind Werke des Künstlers Karabinsky zu sehen. Die Ausstellungseröffnung wird durch Sybille Kynast musikalisch umrahmt.

Bis zum 30. November können die Besucher die Ausstellung samstags und sonntags von 14 bis 17.30 Uhr bei freiem Eintritt besuchen. Sonntags bietet das Museum Kaffee und Kuchen an.

Mit einer authentischen 50er-Jahre-Band aus Deutschland geht es am 16. November ab 19.30 Uhr im Forum des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums weiter. Mit ihrem Programm „Ich hab die gute Laune im Gepäck“ präsentieren „Lady Sunshine & The Candy Kisses“ viele weltbekannte Hits der Wirtschaftswunderzeit. „Es darf auch getanzt werden“, laden die Organisatoren Sabine Nölker, Sandra Kolatzki und Sandra Wellhausen ein. Karten gibt es im Bürgerservice sowie bei Dauelsberg für 18 Euro, an der Abendkasse für 20 Euro.

Mit Graf von Bothmer´s Stan & Olli Show zum Gesundlachen steht am 7. Dezember ab 19 Uhr im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium die letzte Großveranstaltung des Kulturkreises auf dem Programm. Susanne Knabe und Sandra Wellhausen konnten Stephan Graf von Bothmer von den großen Bühnen der Welt in die Delmestadt holen. „Mit seiner Musik erweckt von Bothmer die besten Filme von Dick & Doof wieder zum Leben. Er begleitet die Filme brillant, sodass die Gags vollkommen frisch und spontan rüberkommen“, werben die Kurt-Damen. Auch für dieses Event gibt es die Karten bei Dauelsberg und im Bürgerservice für 20 Euro im Vorverkauf sowie an der Abendkasse für 23 Euro.

„Wir freuen uns, dass es uns in so kurzer Zeit gelungen ist, ein so abwechslungsreiches Programm nach Twistringen zu holen“, sagen die Vereinsmitglieder. Dazu gehören neben den bereits genannten auch Kurt Brunkhorst, Matthias Bavendiek, Tina Lehmkuhl, Larissa Schaffer und Melanie Meyer.

Gemeinsam präsentieren sie sich auf dem Twistringer Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende.

Für 2020 kommt bereits die nächste Ankündigung mit dem Neujahrskonzert der Klassischen Philharmonie Nordwest am 11. Januar ab 19 Uhr im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium.