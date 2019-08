Kunstrasenplatz ist wieder vom Tisch

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Es war ein Paukenschlag – nur irgendwie ohne Pauke. Der Kunstrasenplatz für Bassum ist wieder einmal vom Tisch. Der Rat der Stadt sprach sich am Donnerstagabend mit klarer Mehrheit gegen ihn aus. Der Grund: gestiegene Kosten.

Was ist passiert? Die Mehrheit der Ratsmitglieder hatte Ende Juni für den Platz gestimmt – unter dem Vorbehalt, dass 63 Prozent der Kosten durch Fremdmittel gedeckt werden. Bassum hätte dann noch etwa 275 000 Euro zahlen müssen. Doch dieser Plan ist nicht aufgegangen. Denn das Amt für regionale Landesentwicklung hat im Juli vorgewarnt, dass Bassum über die Win-Region nur eine Förderung von maximal 53 Prozent bekommen wird, wenn sie den Antrag stellt. Das liegt daran, dass die Wirtschaftskraft der Stadt gestiegen ist. Dieser im Grunde positive Fakt hat zur Folge, dass etwa 73 500 Euro noch mal zusätzlich zu den 275 000 Euro oben drauf kämen.

„Die Vereine überlegen, sich an den Kosten zu beteiligen“, erklärte der Erste Stadtrat Norbert Lyko. Doch was komme, sei ungewiss. Nun stand die Frage im Raum: Soll Bassum die Lücke aus eigener Tasche schließen, wie die Verwaltung es vorschlägt?

Im Vergleich zu der emotionalen Debatte, die in der Ratsitzung im Juni um den Platz geführt wurde, waren die Stimmen, die sich dieses Mal zu Wort meldeten, relativ zahm und bei Weitem nicht so zahlreich. „Angesichts der Debatten über den Klimaschutz wirkt der Kunstrasenplatz aus der Zeit gefallen“, fand Jürgen Falck vom Bürgerblock.

„Über das Dilemma ist schon viel gesprochen worden“, erklärte Rainer Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen. Die Entscheidung falle nicht leichter, aber der Platz sei in seinen Augen für das soziale Leben nach wie vor ein positiver Aspekt.

Ihre Meinung geändert hat Cathleen Schorling (CDU), die Befürworterin des Platzes war. „Ich habe mit Fußballern gesprochen, die mir gesagt haben, dass sie auf einem mit Sand gefüllten Rasen nicht spielen möchten.“ Deswegen plädiere sie dafür, den Antrag zurückzuziehen und abzuwarten, was die Vereine beisteuern können.

Bürgermeister Christian Porsch wies darauf hin, dass die Förderung durch die Win-Region sehr unsicher werde, wenn die Stadt Bassum erkläre, die Mittel nicht bereitstellen zu wollen. Er schlug deswegen einen zusätzlichen Abstimmungspunkt vor: Wenn der Rat dagegen stimmt, wird der Antrag auf Förderung gar nicht erst gestellt. Damit waren alle einverstanden.

Als es um die Frage ging, ob Bassum die gestiegenen Kosten aus eigener Tasche stemmen soll, waren 16 Ratsmitglieder dagegen, sechs dafür, und zwei enthielten sich. Bei der Entscheidung, den Antrag auf Bezuschussung nicht zu stellen, erklärten sich 19 einverstanden, vier waren dagegen, und einer enthielt sich.

Die Idee zu einem Kunstrasenplatz gibt es schon seit 2007. Fünf Jahre später kam der Beschluss, dass gebaut werden sollte. Das Projekt scheitertet dann an der Standortfrage. Umso größer war die Freude beim Stadtsportring, als das Thema wieder auf die Agenda kam. Nun also der nächste Tiefschlag.

Darauf, dass die ganze Debatte um den Kunstrasenplatz teilweise schon hässliche Züge angenommen hat, wies Eike Sellmer von den Grünen hin. „Wir vermissen den Respekt“, erklärte sie und berichtete, dass die Grünen für ihre Haltung im Netz und auch auf der Straße angegangen worden seien.

Sie las einen Eintrag bei Facebook vor, in dem Bürger aufgefordert wurden, in die Sitzung zu kommen, um den Grünen mal klar zu sagen, was sie von ihrer Politik halten. „Das geht uns zu weit“, so Sellmer. „Es entsteht ein Gefühl von Bedrohung und Hilflosigkeit.“