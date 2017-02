Vorerst kein Kicken auf Kunstrasen

Bassum - Von Frauke Albrecht. „630. 000 Euro für einen Kunstrasenplatz – das ist ein dicker Brocken. Angesichts der investiven Maßnahmen, die wir vorhaben, können wir uns das nicht leisten“, brachte Dr. Jürgen Falck vom Bürgerblock die Stimmung der Anwesenden auf den Punkt. Der Ausschuss für Soziales und Familie lehnte am Donnerstagabend den Antrag des Stadtsportrings ab, die Umrüstung eines Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz prüfen zu lassen (Machbarkeitsstudie).

Demnach stimmten die Mitglieder auch nicht mehr über den Vorschlag der Verwaltung ab, den Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Sportplätze von bisher 10 000 auf 15 000 Euro zu erhöhen, um die Pflege zu intensivieren und so eine bessere Bespielbarkeit zu ermöglichen.

Stattdessen soll das Thema Kunstrasenplatz (Kostenschätzung kommt auf 630. 000 Euro) in eine Gesamtkonzeption eingebettet werden. Die Verwaltung hat 10. 000 Euro Planungskosten für ein Sportstättenkonzept in den Haushalt eingestellt.

Michael Gillner (CDU) machte den Vorschlag, die Themen Kunstrasen und Bolzplatz in das Konzept zu integrieren. Dem konnten sich die übrigen Ausschussmitglieder anschließen.

Jürgen Schäfer und Dr. Christiane Weitzel von den Grünen erinnerten an einen früheren Antrag, auch die Skaterbahn sowie eine Tartanbahn in die Gesamtkonzeption einzubinden.

Der Stadtsportring (SSR) hatte zudem beantragt, den öffentlichen Bolzplatz an der Bürgermeister-Lienhop-Straße in einen Rasenplatz umzuwandeln, um eine weitere Trainingsfläche für den TSV Bassum zu schaffen. Der SSR schlägt Ersatz am Bahnhof oder an der Freudenburg vor. „Auch das gehört mit in ein Gesamtkonzept“, meinte André Bartels (CDU). Der Ausschuss lehnte den Antrag ab, bei zwei Gegenstimmen (Grüne).

Abgelehnt wurde auch der Antrag von Peter Faßbinder (Die Linke), der Fahrradwerkstatt die Mietkosten bis zu 10. 000 Euro zu finanzieren.

Wie berichtet, müssen die Helfer der Gruppe Willkommen in Bassum spätestens zum 1. April das jetzige Domizil, den Schuppen am Pastorenhaus, räumen. Sie suchen eine neue Bleibe. WiB hat aber kein Geld für die Miete.

Die Verwaltung schlägt vor, vorübergehend das stadteigene Gebäude Bahnhofstraße 2 zu nutzen – für das Möbellager und die Fahrradwerkstatt. Die jetzigen Bewohner ziehen in Kürze in die Rosendiele um.

Kein Zuschuss für Fahrradwerkstatt

Perspektivisch fasst Lyko die 100 qm große Fahrradstellanlage am Bahnhof als Bleibe ins Auge. „Das wäre prädestiniert für eine Fahrradwerkstatt.“ Eigentümer der Immobilie ist die Wirtschafts- und Stadtentwicklungsgesellschaft.

Jonathan Kolschen (SPD) fragte nach Ersatz für die Radstellplätze. Müsste selbstverständlich geschaffen werden, räumte Lyko ein. Im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes sollen zusätzliche Stellplätze geschaffen werden.

Jürgen Falck gab zu bedenken, dass die Umgestaltung des Platzes zwei bis drei Jahre dauern könnte. „Das ist eine lange Zeit.“ Er präsentierte eine Alternative: In der Innenstadt wird in Kürze eine Immobilie frei. Der Eigentümer möchte 500 Euro Miete haben.

Zusätzlich liegt WiB ein weiteres Mietangebot vor – für vier Euro pro Quadratmeter.

„Sicherlich ist die Umgestaltung des Bahnhofes nicht innerhalb eines Jahres erledigt“, sagte Lyko. Dennoch favorisiere die Verwaltung das Provisorium Bahnhofstraße – auch aus wirtschaftlichen Gründen. Inwieweit sich die Räume überhaupt für eine Fahrradwerkstatt eignen, wurde im Anschluss gefragt. Die 250 Quadratmeter verteilen sich auf mehrere kleine Räume. Diese Aussage ließ die Zuhörer aufhorchen. „Für unsere Zwecke völlig ungeeignet“, meinte Stefan Seltmann, der zu den Helfern der Fahrradwerstatt gehört.

Am Ende wurde der Antrag Faßbinders abgelehnt. Einzig Christiane Weitzel (Grüne) stimmte dafür.

