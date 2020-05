Kultusminister übergibt Fördergelder an Grundschulen

Bramstedt – Damit hat er wohl nicht gerechnet. Eigentlich wollte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) nur die Grundschule Bramstedt besuchen, um zwei Bewilligungsbescheide aus dem Digital-Pakt Schule zu übergeben – und plötzlich saß er in einem knallharten Interview, geführt von Nachwuchsjournalisten aus den Klassen zwei bis vier. Und solche Fragen bekommt Tonne sicher auch selten gestellt: „Was war der schlimmste Streich, den Sie Ihren Lehrern gespielt haben?“

Dabei waren die Schüler gar nicht vor Ort. Sie hatten ihre Fragen vorher mit einer Kamera aufgezeichnet, und die Videos wurden Tonne über eine digitale Tafel vorgespielt. Das passte gut zu dem Termin, bei dem sich alles um die Digitalisierung von Schulen drehte. Sowohl Bramstedt als auch Petermoor haben Anträge gestellt, um sie an ihren Einrichtungen voran zu bringen. Mit Erfolg: 21 000 Euro aus dem Digital-Pakt gehen nach Bramstedt und 20 000 an die Schule Petermoor. Dafür werden Tabletcomputer nebst Zubehör gekauft. 18 Geräte gehen außerdem an die Grundschule Nordwohlde.

„Gerade die Pandemie zeigt uns, wie wichtig digitale Medien sind“, erklärte Tonne. Den Schulen wiederum komme die Rolle zu, den richtigen Umgang mit diesen Medien zu vermitteln, beispielsweise den Kindern beizubringen, richtige von falschen Informationen zu unterscheiden. Dementsprechend solle jede Schule vom Digital-Pakt profitieren. Mit seinem Besuch will Tonne alle ermuntern, ebenfalls Geld zu beantragen.

Bramstedts Schulleiter Tobias Baron erklärte, wie effektiv die Medien im Corona-Krisen-Schulalltag schon genutzt würden. Außerdem ließ er interessierte Eltern und Schüler per Video-Konferenz am Besuch des Ministers teilhaben. Sowohl Baron als auch Schulleiterin Doris Meyer-Thoms dankten Tonne, dem Landtagsabgeordneten Volker Meyer und der Stadt Bassum, die sie bei dem Verfahren unterstützt haben.

Der schlimmste Streich des Kulturministers war übrigens, als er einen Stapel geschriebener Vokabeltests unter dem Pult seiner Lehrerin versteckte – wo diese sie vergaß. Am nächsten Tag seien sie verschwunden gewesen. Aber Tonne beteuerte, damit nichts zu tun gehabt zu haben. juk