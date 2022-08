Kultursommer der Landfrauen: „Die Leute wollen wieder raus“

Von: Horst Meyer

Kurzfristig eingesprungen, nachhaltig empfohlen: Die Band Greyhound erhält für ihren Auftritt viel Applaus. © Horst Meyer

Zum 75. Jubiläum haben die Bassumer Landfrauen in der Freudenburg endlich wieder ihr Kultursommer-Fest feiern können. 200 Gäste, darunter auch aus der englischen Partnerstadt Spilsby, genossen die Live-Musik der in Bassum beheimateten Band Greyhounds, die zum Mitsingen animierte und nahezu jeden Gast abholte.

Bassum – Im 75. Jahr des Bestehens sollte es für die Bassumer Landfrauen schon etwas Besonderes sein, ohne den bisherigen Rahmen auszuweiten. Insbesondere nachdem die jährliche Veranstaltung zum Kultursommer 2020 coronabedingt aus- und 2021 aufgrund starker Regenfälle buchstäblich ins Wasser fiel.

„Seit zwölf Jahren veranstalten wir diese jährliche Landpartie mit Musik abwechselnd in einem privaten Garten und an der Konzertmuschel im Park der Freudenburg“, berichtet die Vorsitzende Birgit Meyer-Borchers. „Nach zwei Jahren Pause dürfen wir endlich wieder“, fügt sie hinzu.

Hannelore Vogt, die die diesjährige Veranstaltung an der Freudenburg organisierte, ergänzt: „Die Leute wollen wieder raus, das haben wir auch an den Anmeldungen gemerkt.“ Eine Anmeldung war in diesem Jahr notwendig, weil der Verein ausnahmsweise Tische, Stühle und Tischdecken bereitstellte. „Sonst bringt jeder seinen Stuhl mit. Meist kommen Gruppen, die dann auch für Tische und Deko sorgen. Auch für Kaffee und Kuchen sorgt jeder Teilnehmer selbst“, schildert Hannelore Vogt.

Livemusik ist bei diesen Veranstaltungen immer selbstverständlich. „In diesem Jahr fiel die gebuchte Band kurzfristig aus, sodass wir etwa vier Wochen vor der Veranstaltung Ersatz suchen mussten. Die Bassumer Formation Greyhound, die uns vor einigen Jahren schon einmal begeisterte, sprang kurzfristig ein“, freut sich Hannelore Vogt.

Oliver Sänger von den Greyhounds („So wie das amerikanische Fernlinienbusunternehmen Greyhounds Städte verbindet, versuchen wir unterschiedlich Musikstile in Einklang zu bringen. Connecting Styles nennen wir das.“) nahm mit seinen Mitstreitern gern die Gelegenheit wahr, einmal wieder vor Publikum aufzutreten. Zusammen mit Nicole Albers, Stefanie Ellerhorst (Vocals), Christoph Matteis (Klarinette, Saxofon, Vokal), Frank Seidel (Gitarre), Bernd Droste (Gitarre, Bass) und Thomas Schwenen (Schlagzeug) traten sie am Samstag auf die Bühne.

Der Kultursommer 2022 ist auch ein Ort der Völkerverständigung. © Horst Meyer

„Die Wurzeln unserer Gruppe liegen in der Gospelmusik. Daneben spielen wir aber auch Classics und Charthits“, berichtet Sänger. Die Formation möchte nicht als reine Oldieband wahrgenommen werden.

Der Auftritt bei den Landfrauen kam vor vier Jahren nicht nur beim Publikum gut an, es hatte auch den Musikern gefallen, sodass sie jetzt kurz entschlossen wieder zusagten. Zumal die Lokation keine Wünsche offenlässt. „Das hat etwas von englischer Landpartie“, so Sänger.

Dementsprechend sah man an den reich gedeckten Tischen auch gut gelaunte, sommerlich gekleidete Damen und Herren mit Strohhüten. Etwa 200 Besucher schätzt Hannelore Vogt. Nicht alle hatten sich angemeldet. Auch die Stufen im Park waren noch besetzt.

Unter den Gästen waren auch einige Besucher aus der englischen Partnerstadt Spilsby, die sich anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Städte-Freundschaft derzeit in Bassum aufhalten. Für sie dankte die Sprecherin des Freundeskreises europäischer Partner, Johanna Block, in einer Pause mit den Worten: „Danke, dass ihr Lieder in Englisch spielt, die wir auch mitsingen können.“

Dabei spielte sie möglicherweise auf „Sweet Caroline“ von Neil Diamond oder „Dancing Queen“ von Abba an, die zuvor zu hören waren. Gegen Ende der Veranstaltung sangen die Besucher dann auch noch die international bekannte Fußballhymne „You’ll never walk alone“ von Gerry and the Pacemakers mit.

Für die geforderte Zugabe hatten die Greyhounds dann „zufälligerweise noch zwei Titel gefunden“. Auch bei Jonny Cashs „Ring of Fire“ und „Can’t help falling in Love“ von Elvis Presley zeigte sich das Publikum textsicher.

Vogt dankte den Musikern und dem Publikum für den Nachmittag mit „toller Stimmung“. Für sie ein gelungener Wiedereinstieg ins jährliche Programm. Glücklich zeigte sie sich darüber, dass sie die vorsorglich besorgten Planen für den befürchteten Regen nicht benötigt hatte.

Der Landfrauen-Kultursommer wird wieder zu einer muscheligen Veranstaltung. © Horst Meyer