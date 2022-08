Eine Reise in Bassums Vergangenheit

Von: Anika Seebacher

Geladene Gäste durften bereits einen Blick auf die neue Dauerausstellung im Verlies an der Freudenburg werfen © Seebacher

Der Kultur- und Heimatverein Bassum hat seine neue Dauerausstellung im Verlies an der Freudenburg eröffnet.

Kalt, dunkel und unheimlich sind Assoziationen, die bei dem Wort Verlies aufkommen. Doch das Gegenteil ist im gleichnamigen Gebäude, das zum Ensemble der Bassumer Freudenburg gehört, der Fall. Hell, aufgeräumt und informativ zeigt sich das Innere des Backsteinhauses aus dem 14. Jahrhundert. Nach sechs Jahren Renovierungs- und Umbauarbeiten öffnete der Kultur- und Heimatverein Bassum am Mittwoch offiziell die schwere Holztür und gewährte geladenen Gästen einen Blick in die neue Dauerausstellung.

Wo einst bis zu drei Straftäter im Keller in die Zellen gesperrt wurden, ist heute die Bassumer Geschichte erlebbar. Bis vor einigen Jahren fanden Besucher die historischen Schätze noch in schweren Vitrinen, jetzt sind es mitunter interaktive Schautafeln, die zum Entdecken und Verweilen einladen. „Das Interieur der Dauerausstellung war ein wenig aus der Mode gekommen“, sagte Christine Franzke vom Vorstandsteam des Kultur- und Heimatvereins im Rahmen der kleinen Feier, zu der ein ausgewählter Kreis eingeladen worden war. „Wir haben nur begrenzt Platz und möchten den ersten Blick denjenigen ermöglichen, die uns in den vergangenen Jahren begleitet haben“, stellte sie heraus.

Im Erd- und Obergeschoss informieren anschauliche Tafeln über die Stadtgeschichte Bassums. © Seebacher, Anika

Neue Heizung, Entlüfter und Leitungen

Eine Ausstellung im Verlies sei nichts Neues, erinnerte Franzke an vergangene Veranstaltungen, die regelmäßig im Verlies stattfanden – „mal mit mehr, mal mit weniger guter Resonanz“, so Franzke. Für die neue Dauerausstellung wurde das Verlies umgestaltet. Die ersten Überlegungen dazu liegen bereits sechs Jahre zurück, erinnerte Franzke und sprach von „einem harten Stück Arbeit“. So seien die Heizung erneuert und eine Luftentfeuchtungsanlage angeschafft worden. Hinzu kamen neue elektrische Leitungen. „Als wir eine Teeküche im Keller installieren wollten, ist aufgefallen, dass es überhaupt keine Wasserleitungen gab“, berichtete Franzke weiter.

Sowohl bei den Umbaumaßnahmen als auch bei dem Aufbau der Dauerausstellung habe es zahlreiche Unterstützer, finanziell, kreativ und handwerklich, gegeben, bedankte sich Christine Franzke und nannte stellvertretend den Landesverband Weser-Hunte, die Stadtverwaltung, das Stadtarchiv, das Kreismuseum Syke sowie das Team von Video-Art um Isabel Drewniok, das für die Gestaltung der Wände verantwortlich zeichnet.

Historische Schätze auf drei Etagen

Diese zeigen sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss verschiedene Aspekte, die Bassum zu der heutigen Stadt gemacht haben. Unter anderem präsentiert der Heimatverein historische Münzen und eine Urne der ehemaligen Bulkschule aus der Frühgeschichte. Nach zahlreichen Stunden im Stadtarchiv hat das Verlies-Team des Heimatvereins Postkarten mit historischen Ansichten zusammengestellt, die abwechselnd auf einem Bildschirm erscheinen. Einige Wände sind darüber hinaus magnetisch und erlauben es, die Informationen durchzutauschen. Hinzu kommen Exponate wie das Hals- und Brusteisen, eine Leihgabe aus dem Museum in Nienburg, und der Originalschreibtisch des Bassumer Heimatforschers und Uhrmachers Heinrich Dornbusch. „Hier gibt es viel zu entdecken“, stellte Ingrid Skripalle klar und führte die Gäste unter anderem in den Keller. Dort hängt gegenüber der modernen Teeküche das große Nagelkreuz, mit dem die Bassumer im Ersten Weltkrieg Spenden sammelten – 19 184 600 Goldmark sind dabei einst zusammengekommen, wie auf einer Tafel zu lesen ist.

Als stellvertretender Landrat überbrachte Volker Meyer Grüße der Politik. Zugleich erinnerte er an seine Bemühungen um Fördergelder und machte deutlich, „dass wir das Ehrenamt gern unterstützen“. Bassums Erster Stadtrat Karsten Bödeker betonte, dass sich freiwilliges Engagement für die Kommune auszahle. „Es macht die Stadt interessanter und lebenswerter“, dankte Bödeker und verwies auf „baulich und inhaltlich wertvolle Exponate“.

„Allein der Name erzielt seine Wirkung“, hatte der Erste Stadtrat im Vorfeld der Ausstellungseröffnung festgestellt. Er berichtete, dass er bei seiner Familie und Kollegen angekündigt habe, ins Verlies zu gehen. „Alle meinten, ich solle Acht geben, und waren zugleich interessiert.“ Dank der Verlies-Gruppe des Heimatvereins seien die drei Etagen in dem historischen Bauwerk eine Sehenswürdigkeit, lobte Bödeker weiter.

Arbeiten durch Corona ausgebremst

Dafür hat ein fünfköpfiges Team unter der Leitung von Ingrid Skripalle gesorgt. Allerdings seien die Ehrenamtlichen durch die Pandemie ausgebremst worden, berichtete Christine Franzke. Doch das Ziel, im Sommer 2022 mit allen Maßnahmen fertig zu sein, habe das Team einhalten können. „Dabei haben auch die Recherchen, die Beschaffung und Auswahl der Exponate sowie der Aufbau viel Zeit in Anspruch genommen“, betonte das Vorstandsmitglied des Kultur- und Heimatvereins.

Um das neue und moderne Interieur hat sich ein Team des Kultur- und Heimatvereins Bassum gekümmert (v.l.): Volker Malowitz, Ingrid Skripalle, Bodo Heuermann und Christine Franzke. Es fehlt Harald Bode. © Seebacher

Doch nach letztlich sechs Jahren, in denen das Verlies für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war, sei nun eine sehenswerte Ausstellung entstanden. „Was lange währt, wird endlich gut“, bemühte Christine Franzke dazu die Worte Friedich Schillers.

Mit dem Umbau und der umfangreichen Dauerausstellung hat das Verlies-Team des Heimatvereins seine Arbeit aber nicht abgeschlossen, verriet Skripalle am Rande. „Wir möchten das Verlies künftig für zusätzliche kleine Ausstellungen und Lesungen öffnen.“

Öffnung am 11. September

Offizielle Öffnungszeiten gibt es für das Verlies aktuell nicht. Die Öffentlichkeit bekommt aber beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, die Gelegenheit, einen Blick auf die Ausstellung im Verlies an der Freudenburg zu werfen.