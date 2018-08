Kultur für Bassum: Zwei Künstler bieten Know-how an

Die Kulturpreisträger Daniela Franzen und Marcello Monaco würden die Kulturarbeit in Bassum gern federführend übernehmen. Vier Ehrenamtliche wollen sie unterstützen.

Bassum - Von Anke Seidel. „Kultur Pro Bassum“: Unter diesem Motto hat das bekannte Künstler-Duo Daniela Franzen und Marcello Monaco gemeinsam mit vier Ehrenamtlichen ein neues Konzept für die Kulturarbeit in Bassum erarbeitet – mit dem Ziel, möglichst vielen Bürgern passgenaue Angebote bieten zu können.

Das mit einem Honorarvertrag verknüpfte Konzept hat in der Politik offenbar noch keine Zustimmung gefunden, obwohl es zu vergleichsweise äußerst günstigen Konditionen angeboten wird.

Das Honorar für die beiden Kulturbeauftragten soll jeweils 400 Euro im Monat betragen – liegt also noch unter einem Minijob, während die Städte Sulingen und Syke beispielsweise jeweils eine hauptamtliche Verwaltungskraft ausschließlich für die Kultur beschäftigen. In Twistringen war es bisher eine Dreiviertelkraft, die Stelleninhaberin hatte sich auf eigenen Wunsch beruflich verändert.

Mehr als 800 Euro Honorarkosten im Monat würden der Stadt Bassum nicht entstehen: „Wir als Ehrenamtliche verzichten auf jede Art von Entschädigung“, so Torsten Eggelmann, der die diese unentgeltliche Arbeit gemeinsam mit Kristian Schröder sowie Dr. Marion und Dr. Florian Spiggelkötter leisten will.

+ Haben die Kulturarbeit lange Jahre erfolgreich geleistet: (v.l.) Claus Ulbrich, Gudrun Lösche und Berthold Kollschen. © Albrecht Die Arbeit von Daniela Franzen und Marcello Monaco sei dafür jedoch unverzichtbar: „Das ist die Säule!“ Denn wer voll berufstätig sei, könne sich nur begrenzt ehrenamtlich engagieren. Eggelmann hat Verständnis dafür, dass die Aufgaben der Stadt Bassum vielfältig sind und die finanziellen Mittel begrenzt. Aber mit den genannten Konditionen sei das Kulturkonzept ausgereizt: „Das ist unterste Kante!“

Daniela Franzen und Marcello Monaco würden das Konzept gern mit Leben füllen. Ehrenamtlich sei das allerdings ausgeschlossen, da sie es als ihre Arbeit sehen, als Kulturschaffende Kultur zu schaffen.

Marcello Monaco ist ausgebildeter Schauspieler und hat ein Musik- und Kunst-Studium abgeschlossen. Er sammelte weltweit langjährige Erfahrungen mit Straßentheater und in Theatergruppen, wirkte als Performer, Theaterregisseur und künstlerischer Leiter bei namhaften Produktionen.

Daniela Franzen hat die internationale Schule für Akrobatik und Zirkus in Berlin absolviert – mit Auszeichnung. Sie arbeitete international bei verschiedenen Varietés, auf Festivals und bei Zirkusveranstaltungen.

Künstlerpaar jüngst ausgezeichnet

Für sein Wirken war das in Osterbinde wohnende Künstlerpaar erst im November mit dem Kulturpreis des Landkreises Diepholz ausgezeichnet worden. In Bassum haben sich die beiden Künstler als Organisatoren des Straßenkunst-Festivals „Piazzetta“ einen Namen gemacht, das Jahr für Jahr 5 000 Besucher und mehr in die Stadt zieht.

„Wir würden die neue Aufgabe sehr gerne übernehmen“, erklärt Daniela Franzen – und verweist auf einen bunten Strauß von Ideen und Möglichkeiten für die Kulturarbeit in Bassum (siehe Info-Kasten). Einbringen wollen die beiden Künstler ihre internationalen Erfahrungen und ihre vielfältigen Kontakte zu anderen Künstlern weltweit.

Um der Politik die Entscheidung zu erleichtern, haben die Kulturakteure das Konzept zunächst für ein Jahr angeboten. „Wir lassen uns gern an unserer Arbeit messen und von der Politik überprüfen“, sagt Torsten Eggelmann.

Doch genau die zögert augenblicklich noch: „In der Politik ist der Funke noch nicht übergesprungen“, fasst Bürgermeister Christian Porsch die Stimmung zusammen. Weitere politische Beratungen über andere Möglichkeiten würden folgen, erklärte er auf Anfrage dieser Zeitung.

Das Konzept

Drei Seiten lang ist das Konzept der beiden Künstler und der vier Ehrenamtlichen. Sie möchten die Arbeit des „Kulturforums“ fortsetzen und deutlich ausweiten. „Dabei sollen gewachsene und bewährte Kulturtraditionen, zum Beispiel der ,BassumTalk’, unbedingt erhalten werden“, heißt es.

„Wir möchten uns darüber hinaus auch stärker für alle Ausdrucksformen wie bildende und darstellende Kunst, Musik und Literatur öffnen und auch mehr Vorschläge und Ideen anderer in Bassum ansässiger Kulturschaffender aufnehmen.“ Passgenaue Kulturangebote und Aktionen für alle Alters- und Interessensgruppen soll es geben. Für Oktober angedacht: die erste Bassumer Comedy-Nacht und eine Mitsing-Show.

Kommentar: Investition in die Zukunft

Von Anke Seidel.

Schulen müssen sein. Sporthallen und Fußballplätze auch. Feuerwehr sowieso. Aber genauso gehört die Kultur zum unverzichtbaren Angebot einer Stadt. Theater, Musik und Lesungen sind eben auch ein Argument für Menschen, sich für Bassum als Wohn- und Lebensort zu entscheiden. Das gilt in Zeiten von Ärzte- und Fachkräftemangel ganz besonders.

Kultur ist also eine Investition in die Zukunft. Dass Ehrenamtliche über Jahre ihre Freizeit investieren, um Kultur-Veranstaltungen zu organisieren, ist alles andere als selbstverständlich. Deshalb gebührt Gudrun Lösche, Claus Ulbrich und Berthold Kollschen höchster Respekt. Sie waren ein Glücksfall für die Stadt Bassum.

Aber auch ein fundiertes Kulturkonzept mit zwei fachlich verankerten Honorarkräften und vier Ehrenamtlichen für 800 Euro im Monat darf mit Fug und Recht als Glücksgriff bezeichnet werden – wenn man es mit den Vollzeit-Kulturkräften in Bassums Nachbarstädten Syke und Sulingen vergleicht, die ein Vielfaches kosten. Dass sich Bassum zu einer Musikmetropole Norddeutschlands entwickelt, ist dem privaten Engagement von Oliver Launer zu verdanken, der allein das finanzielle Risiko trägt. Hochachtung.

Trotzdem ist das neue Kulturkonzept unverzichtbar. Denn es sind die regelmäßigen Konzerte, Lesungen, Aktionen und Aufführungen, die Wohnort-Qualität bedeuten und kulturinteressierte Bürger Wurzeln schlagen lassen. Kultur ist Vielfalt – und ein unverzichtbares Stück Lebensqualität. Das neue Konzept ist eine Chance.

Denn damit lässt sich die kommunale Verantwortung für ein attraktives Angebot zu Minijob-Summen realisieren. Ganz zu schweigen davon, dass Marcello Monaco und Daniela Franzen als Organisatoren des Straßenkunst-Festivals „Piazzetta“ seit Jahren beweisen, welche Glanzlichter sie in Bassum entzünden können.