Künstlerisches Frühlingserwachen in der Galerie N1 in Bassum

Von: Fabian Pieper

Farbenfrohe Werke verschiedener Künstler stellen Karin Bliefernich und Thorsten Poersch in der Galerie N1 in Bassum aus. © Fabian Pieper

Dagobert Duck kennt wohl so gut wie jeder. Garfield, Snoopy, Goofy und Bart Simpson ebenfalls. Diese und weitere bunte Comic- und Zeichentrickfiguren geben zumindest schon mal den farbenfrohen Stil vor, den die neue Ausstellung „Frühlingserwachen“ in der Galerie N1 in Bassum prägt.

Bassum – Und auch Künstlerin Karin Bliefernich, die die Ausstellung organisiert hat, hat sich diesem Stil angepasst. „Eigentlich bin ich die Schwarzmalerin“, sagt sie und lacht. „Aber für diese Ausstellung habe ich meine farbigen Bilder herausgeholt.“

Einer, der mehr getan hat als nur ein paar Bilder beizusteuern, steht neben Bliefernich. Thorsten Poersch ist Neu-Bassumer, kommt ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und ist ebenfalls Künstler. Er habe sich nach seinem Umzug nach weiteren Künstlern aus der Umgebung umgesehen und sei schnell auf Karin Bliefernich mit ihrer Galerie N1 und ihrem Atelier gestoßen. „Ich war begeistert“, sagt er und adelt vor allem die Galerie: „Ein Traum!“

Gemeinsam entwickelten beide die Idee zur neuen Ausstellung. Poersch ließ dabei seine Kontakte spielen. Gemeinsam mit seiner Partnerin Tanja von Häfen hat der Künstler vor Kurzem eine Galerie in der Bremer Überseestadt eröffnet. Er habe unter anderem einige der dort ausstellenden Künstler dazu bewogen, ein paar Werke für die Ausstellung in Bassum beizusteuern.

16-jähriger Künstler widmet sich der Pop Art

Zum Beispiel Jendrik Roolfs, in der Szene bekannt als Jero. Das Besondere an dem Auricher, der sich der Kunstrichtung Pop Art verschrieben hat: Er ist gerade einmal 16 Jahre alt. „Ein echter Geheimtipp und sehr gefragt“, sagt Poersch mit Bewunderung in der Stimme.

Auch Claudia Cremer-Robelski stellt in Bassum aus. Mit dem Begriff „Fotorealismus“ verschlagwortet Karin Bliefernich die detailliert gemalten Werke der Künstlerin, die sich von Fotografien kaum unterscheiden. Weitere Namen, die in der Galerie N1 zu finden sind, sind Saad Nazih aus Marokko, Gabriele Lockstaedt, Dieter Oberdorf, der Spanier Fago und natürlich Thorsten Poersch selber.

Rund drei Dutzend Werke, hauptsächlich farbenfrohe Bilder, aber auch ein paar Skulpturen aus unterschiedlichen Materialien, stehen oder hängen in der Galerie N1. Bereits jetzt ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten der Galerie betrachtbar. Die Vernissage mit den Künstlern soll am Sonntag, 26. März, um 16 Uhr stattfinden. Für Bliefernich und Poersch dürfte es nicht die letzte Kooperation gewesen sein, verrät Letztgenannter: „Kooperationen sind für uns Künstler lebenswichtig.“

Öffnungszeiten

Die Galerie N1, Nienhaus 1 in Bassum, hat immer montags, mittwochs und freitags von 10 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.