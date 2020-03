Kreuz- und Rückenschmerzen plagen enorm viele Bundesbürger. Laut Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK leiden drei Viertel aller Berufstätigen mindestens einmal darunter – trotz zahlreicher Präventionsangebote. Das Kreuz mit den Kreuzschmerzen: Worauf Betroffene unbedingt achten sollten, erläutert Claudia Kemper, Professorin für Physiotherapie, zum Tag der Rückengesundheit am 15. März.

VON ANKE SEIDEL

Landkreis Diepholz – Morgen ist Tag der Rückengesundheit. Warum genau der von großer Bedeutung ist, belegen statistische Zahlen: Etwa 85 Prozent der Bundesbürger leiden in ihrem Leben mindestens einmal an Kreuzschmerzen, die sich nicht auf eine behandlungsbedürftige Ursache zurückführen lassen, weiß Claudia Kemper aus Bassum-Bramstedt. Die 52-jährige ist Professorin für Physiotherapie: „Rückenschmerzen sind ein ganz massives Problem“, betont die Expertin.

Genau das belegt der Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK, laut dem drei Viertel aller Berufstätigen mindestens einmal unter Rückenproblemen leiden – trotz zahlreicher Präventionsangebote. Für Patienten mit Rückenschmerzen beginnt mit der Diagnose viel zu oft ein langer und nicht selten unnötiger Leidensweg, weiß Claudia Kemper. Nicht umsonst würden Rückenbeschwerden zu einem der häufigsten Gründe für Arbeitsausfälle und frühzeitige Berentung führen, berichten Experten.

Die Professorin setzt auf gezielte Aufklärung, um Menschen diesen Leidensweg zu ersparen. Denn besagte 85 Prozent unspezifischer Rückenschmerzen seien in der Regel harmlos – und mögliche Ursachen muskuläre Verspannungen, Bewegungsdefizite oder einseitige Belastungen. Claudia Kemper nennt konkrete Beispiele: „Die Mutter, die ihr Kleinkind immer auf derselben Hüfte trägt, oder der Handwerker, der auf der Leiter immer auf demselben Bein steht.“ Solche Haltungen könnten zu Verspannungen und zu muskulären Dysbalancen führen. Aber genauso könnten Stress und psychische Belastungen zu Verspannungen und Rückenschmerzen führen, gibt die Professorin zu bedenken.

Die 52-Jährige rät: „Auch wenn solche Schmerzen mal ins Bein ausstrahlen, sollte man sie nicht dramatisieren.“ Die Professorin ist fest überzeugt: „Bildgebende Aufnahmen sind in der Regel nicht notwendig.“

Sinnvoll seien sie jedoch bei Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder bei einem Krebsleiden. MRT oder Röntgen könnten bei gesunden älteren Personen aber zu einer fatalen Fehldiagnose führen. Warum, erklärt Claudia Kemper so: Die bildgebenden Verfahren können keine Muskelverspannungen darstellen, aber die zwangsläufigen Verschleißerscheinungen an Knochen und Gelenken bei Menschen über 60 Jahren sichtbar machen. Würden diese Erscheinungen im Kontext mit den Rückenschmerzen interpretiert, könnten falsche Schlüsse gezogen werden.

Die Zahlen sprechen für sich: Von 1 000 Krankenversicherten im Landkreis Diepholz werden 400 wegen Rückenschmerzen behandelt. Das sind zwar deutlich weniger als im Bundesdurchschnitt (448) und im Landesschnitt (432). Aber, so hat Claudia Kemper im Faktencheck Gesundheit der Bertelsmann-Stiftung nachgelesen: 235 von 100 000 Versicherten im Landkreis Diepholz werden an der Bandscheibe operiert, während es im Bundesdurchschnitt nur 199 sind und im Landesschnitt 207. „Es wird zuviel operiert“, bilanziert die Professorin.

Die niedersächsische Krankenhausgesellschaft stellt fest: „Trotz größter Anstrengungen und Hebung aller Wirtschaftlichkeitsreserven sind mittlerweile zwei Drittel der Krankenhäuser nicht mehr in der Lage, Überschüsse zu erzielen, die für Investitionen in die Zukunft der Patientenversorgung zwingend erforderlich wären.“ Wird aus diesem Grund zu viel operiert? „Das ist schwer zu sagen“, antwortet Claudia Kemper. Sie geht allerdings davon aus, dass es „nicht wenige Operationen gibt, die nicht notwendig wären“.

Entscheidend für die Diagnose sei der Faktor Zeit. „Wichtig ist, sich die Zeit zu nehmen, um die Ursachen zu klären“, blickt die Professorin auf den Dialog zwischen Arzt und Patienten. Angesichts der Ökonomisierung im Gesundheitswesen scheine diese Zeit aber immer knapper zu werden.

Die Professorin Physiotherapie arbeitet im Patientengespräch gern mit einem Modell der Wirbelsäule, um Verständnis für die Vorgänge im Körper zu schaffen. Sie möchte erreichen, dass Patienten „nicht immer das Schlimmste annehmen“. Denn auch Schmerzen, die in das Bein oder das Becken ausstrahlen, können harmlose Ursachen haben.

Claudia Kemper rät Betroffenen ganz bewusst dazu, Schmerzmittel zu nehmen: „Damit man sich wieder bewegen kann. Denn wenn man Schmerzen hat, verkrampft der Körper.“

Und wer Schmerzen habe, neige zu einer Angstvermeidungshaltung. Will heißen: Er gerät dadurch erst recht in eine Schieflage, undzwar im Wortsinn. „Ein Teufelskreis“, weiß Claudia Kemper. Wichtig sei aber, wieder in den natürlichen Bewegungsfluss des Körpers zu kommen. Helfen können dabei genauso gezielte Übungen. Diese zeigt sie ihren Patienten. „Ein guter Physiotherapeut sollte seinen Patienten immer etwas mitgeben, das er selber machen kann“, blickt die 52-Jährige auf ganz praktische Tipps und rät allen Menschen dazu, vorbeugend immer in Bewegung zu bleiben.

Präventionsangebote gebe es ebenso bei Sportvereinen, Krankenkassen und in Physiotherapiepraxen.